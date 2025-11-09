Haberler

AK Parti'de "Kütüphane Sohbetleri" Ömer Çelik'le başlıyor

Güncelleme:
AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı, kültür ve fikir dünyasını buluşturacak yeni bir etkinlik serisini başlatıyor: Kütüphane Sohbetleri. Programın ilk konuğu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik olacak. Ankara'nın önemli kültür duraklarından biri olan AK Kütüphane, söyleşilere ev sahipliği yapacak.

Ak Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı, kültür ve fikir dünyasını buluşturacak yeni bir etkinlik serisini hayata geçiriyor. "Kütüphane Sohbetleri" adıyla başlatılan programın ilk konuğu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik olacak. Yenilenen yapısıyla Ankara'nın önemli kültür duraklarından biri haline gelen AK Kütüphane, bu kez söyleşilere ev sahipliği yapacak. Kitap severlerin yoğun ilgisini çeken kütüphane, kapılarını bu defa da söyleşilerle halka açıyor.

"BİZE KENDİ HİKAYESİ ÜZERİNDEN TÜRKİYE'NİN HİKAYESİNİ ANLATACAK"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, yaptığı açıklamada, "AK Parti Genel Merkezimizde başlatacağımız Kütüphane Sohbetleri programının ilk buluşmasını, Genel Başkan Yardımcımız ve Parti Sözcümüz Sayın Ömer ÇELİK ile gerçekleştireceğiz. Ömer Çelik bey AK Partimizin kuruluşundan bu yana bu büyük başarı öyküsünün içinde ve bize kendi hikayesi üzerinden Türkiye'nin hikayesini anlatacak" ifadelerini kullandı.

Kültür ve sanatı birleştirici bir güç olarak gördüklerini ifade eden Yayman, çok farklı kesimlerden isimleri bu sohbetlerde ağırlayacaklarını söyledi. Herkesi Kütüphane Sohbetlerine davet eden Yayman, "Bu anlamlı buluşmada, hem kültür ve sanat çalışmalarımızı istişare edecek hem de ülkemizin fikir ve düşünce dünyasına dair keyifli buluşmalar gerçekleştireceğiz. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz." dedi.

Ekim Devrim Manduz
Haberler.com / Politika
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
