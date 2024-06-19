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AK Parti'de kör noktaların tespiti için 3 ayaklı yeni model devreye giriyor

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AK Parti, önümüzdeki dönem için üç ayaklı yeni bir iletişim stratejisi belirledi. Buna göre halkla iletişimde "kör noktalar" tespit edilerek milletvekilleriyle söylem çalışma grupları oluşturacak.

Ak Parti, önümüzdeki dönem için üç ayaklı yeni bir iletişim stratejisi belirledi. Buna göre halkla iletişimde "kör noktalar" tespit edilerek milletvekilleriyle söylem çalışma grupları oluşturacak, AK Partili vekillerin Meclis'te daha çok konuşmaları sağlanacak ve basın toplantısı sıklıkları artırılacak. Yeni dönemde parti yöneticileri ve milletvekilleri çok konuklu TV programlarına katılacak.

Söylem grupları

Milliyet'te yer alan habere göre; AK Parti'nin yeni iletişim stratejisi kapsamında halkla iletişimde "kör noktaları" tespit edecek olan parti yönetimi, öncelikle milletvekilleriyle dönem dönem değişecek söylem çalışma grupları oluşturacak. Bu gruplar gündem oluşturacak ve akışı belirleyecek konular üzerinde yoğunlaşacak; partililer arasında söylem birliği kurulacak.

Daha çok konuşacaklar

AK Partililerin yasa tekliflerinin Meclis'ten daha hızlı geçirilmesi için genelde Meclis Genel Kurulu'nda ya da komisyonlarda söz alması ve tartışma çıkartması istenmiyordu. Yeni dönemde vekillerin Meclis çalışmalarında gündem dışı, yerinden söz, sataşma, grup önerileri gibi başlıklarda her vesileyle konuşmaları sağlanacak ve basın toplantısı sıklıkları artırılacak. Gündemdeki her konu hakkında parti görüşünü dillendirecek olan AK Partililer, basın açıklamalarıyla vatandaşlara ulaşacak.

Tartışma programlarına katılacaklar

AK Partili vekillerin ve parti yöneticilerinin, televizyonlardaki tartışma programlarına katılımı ile ilgili de yeni bir adım atılıyor. AK Partili vekiller ve parti yöneticileri, yeni strateji çerçevesinde bundan böyle televizyon programlarına aktif katılım sağlayacak. Partililer çok konuklu tartışma programlarına katılarak parti politikalarını ve güncel konuları değerlendirecek.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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