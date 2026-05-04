AK Parti'de Haftalık İl Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında Haftalık Olağan İl Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı binasında düzenlenen toplantıda birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı. Teşkilat çalışmaları ve gündeme ilişkin konular ele alındı. Toplantıda ayrıca yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, önümüzdeki döneme ilişkin planlamalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Şehrimiz için çalışmaya, üretmeye ve hizmet etmeye kararlılıkla devam ediyoruz" dedi. - BİLECİK

