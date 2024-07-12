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AK Parti'de gözler 23 Temmuz'daki MKYK'da! Bazı genel başkan yardımcıları görevden alınabilir

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AK Parti'de 31 Mart yerel seçimlerinin ardından il başkanlarıyla başlayan ve kabinedeki 2 bakanla devam eden değişim dalgası hız kesmiyor. Partideki değişim için tüm gözler 23 Temmuz'da yapılacak MKYK toplantısına çevrilirken, Ankara kulislerine düşen iddiaya göre MKYK toplantısının ardından bazı genel başkan yardımcıları görevden alınacak.

31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 37,7 ile birinci parti çıkan CHP'nin gerisinde kalan AK Parti'de değişim için düğmeye basılmıştı. Bazı il başkanlarının görevden alınmasının ardından geçtiğimiz günlerde ise Kabine değişikliğine gidilerek Sağlık Bakanlığı'na Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na ise Murat Kurum atanmıştı.

AK Parti kulislerinde değişimin bu isimlerle sınırlı kalmayacağı konuşulurken, tüm gözler 23 Temmuz'da yapılacak MKYK toplantısına çevrildi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre MKYK toplantısından sonra bazı genel başkan yardımcıları görevden alınabilir. Hatta genel başkan yardımcılarının bir bölümünün odasını toplamaya başladığı ve veda etmeye hazırlandıkları ileri sürüldü.

MKYK toplantısında, AK Parti'nin kongre takviminin ele alınacağı belirtilirken, il ve ilçe başkanlıklarında başlayan değişim sürecinin de devam edeceği kaydedildi.

Ekim ayında başlayacak yeni dönemde Meclis grup yönetiminde de bazı değişikliklerin olabileceği, Kabine'de yeni bir değişimin ise kongre takvimiyle paralel gerçekleşeceği yorumları yapılıyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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