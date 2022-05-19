AK Parti'de görevden alınan Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın yerine Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç getirildi - Haberler

Ak Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın Youtube'da katıldığı bir programda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve ikili ilişkilere yönelik söylediği sözler parti içinde rahatsızlığa neden oldu.

"BAE TESLİM OLDU"

Özkan, "Birleşik Arap Emirlikleri baktı ki Türkiye'ye diz çöktüremiyor, baktı ki Türkiye'nin istiklalini engelleyemiyor, baktı ki Türkiye'ye dayanmadan, Türkiye ile birlikte yürümeden bölgesel ve küresel anlamda kendi menfaatlerinin aleyhine bazı şeyler ortaya çıkıyor, o zaman Birleşik Arap Emirlikleri -ben böyle okuyorum çünkü- teslim oldu" demişti.

TBMM ADALET KOMİSYONU BAŞKANI TUNÇ'A YENİ GÖREV

Özkan'ın tartışmalara neden sözlerinin ardından bugün gerçekleştirilen AK Parti MYK toplantısında TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç, AK Parti Grup Başkanvekilliği görevine getirildi.

YILMAZ TUNÇ KİMDİR?

1 Şubat 1971'de Bartın'da dünyaya gelen Yılmaz Tunç, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Anabilim Dalında tamamlayan Tunç, mesleğinin yanında AK Parti içinde kritik görevler yaptı. AK Parti'nin Bartın milletvekili olan Tunç, TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekili olarak görev yaptı. 2020 yılı itibarıyla ise; Adalet Komisyonu Başkanı olarak yapıyordu. Tunç evli ve 3 çocuk babasıdır.