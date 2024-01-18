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AK Parti'de büyük sürpriz! İstifaya zorlanan Cüneyt Yüksel, Tekirdağ adayı oldu

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Tekirdağ'da şarkıcı Melek Mosso'yu sahneye çıkardığı için eleştiri oklarını üzerine çeken ve sonrasında baskılara dayanamayarak istifa eden eski Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye başkan adaylarının da aralarında olduğu 17'si büyükşehir, 48 ilin belediye başkan adayını daha açıkladı. Açıklanan adaylar arasında en dikkat çeken isimlerden biri de Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksel oldu.

MELEK MOSSO KONSERİ BAŞINI YAKMIŞTI

Kamuoyu Cüneyt Yüksel'in ismini Uluslararası Kiraz Festivali'nde Melek Mosso'yu sahneye çıkarması ile duymuştu. O dönem Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı yapan Cüneyt Yüksel, bu hamlesinin ardından kendi partililerinin eleştiri oklarını üzerine çekmiş ve sonrasında baskılara dayanamayarak istifa kararı almıştı.

AK Parti'de büyük sürpriz! İstifaya zorlanan Cüneyt Yüksel, Tekirdağ adayı oldu

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLDU

İstifa kararının ile birlikte AK Parti'de siyasi kariyeri bittiği yorumları yapılan Cüneyt Yüksel'in ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıklandı.

AK Parti'de büyük sürpriz! İstifaya zorlanan Cüneyt Yüksel, Tekirdağ adayı oldu

İSTİFA AÇIKLAMASINDA NE DEMİŞTİ?

Cüneyt Yüksel istifa açıklamasında şu ifadelere yer vermişti: "Konserde sanatçının özür dilemesi sonrasında anlık olarak yaşananların, teşkilatlarımızın hassasiyetlerine dokunmuş olması dolayısıyla, canımdan aziz bildiğim milletimden özür dileyerek; Cumhurbaşkanımızın, büyük ve güçlü Türkiye hedefi ile ortaya koyduğu 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunda, daha fazla ülkemin gündemini meşgul etmemek adına, onurla hizmet ettiğim Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı görevimden feragat ettiğimin bilinmesini isterim. Esas olan Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devlete ve millete sadakatle hizmet etmek, millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde yaşamaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: Haberler.com / Politika

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Yorumlar (2)

Abdullah Ağaç.:

Melek mosso kim kardeşim. Araştırın görün. Bu karı başınıza çıkarıyorsunuz. Okadar şehit verirken sanatçılar tarkanlar cem yılmazlar Mustafa sandallar nerde ha nerde. Bu ülkenin cefasini bunlar eziyetini millet cekiyor . Umrunda değil hiçbir sanatçı sanatçıyımis ne yaptı lan ne yaptı görende ülkeyi savaştan kurtardı sanar bu tipleri

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DİYARBEKİR:

melk fısso

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