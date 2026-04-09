Nilhan Ayan, AK Parti Çevre ve Şehircilik Genel Başkan Yardımcısı Oldu

Nilhan Ayan, AK Parti Çevre ve Şehircilik Genel Başkan Yardımcısı Oldu
AK Parti'de Çevre ve Şehircilik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Nilhan Ayan getirildi. Ayan, Sevilay Tuncer'den görevi devir alarak resmi olarak görevine başladı. Ayan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını sunarak sürdürülebilir şehircilik anlayışını ileri taşımak için çalışacaklarını belirtti.

Ak Parti'de Çevre ve Şehircilik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Nilhan Ayan, Sevilay Tuncer'den görevi devraldı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre ve Şehircilik Başkanı Sevilay Tuncer'in yerine Nilhan Ayan getirildi. Ayan, AK Parti Genel Merkez binasında düzenlenen devir teslim töreniyle görevine resmen başladı. Genel Başkan Yardımcısı Ayan, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine layık görülmenin gururunu yaşıyorum. Şahsıma bu kıymetli göreve tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyor; çevreye duyarlı, sürdürülebilir ve insan odaklı şehircilik anlayışını daha ileri taşımak için aziz milletimize hizmet yolunda var gücümüzle çalışacağımızı ifade ediyorum. Hizmet bayrağını devraldığım Sayın Sevilay Tuncer başkanımıza da bugüne kadar göstermiş olduğu gayretleri ve başarılı çalışmalarından dolayı hassaten teşekkür ediyorum. Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda, AK Parti'mizin huzur ve güven veren sancağı altında şehirlerimizi geleceğe taşıyan eser ve hizmet siyaseti anlayışımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Putin, Ukrayna ile savaşta 1 günlük ateşkes ilan etti

Sürpriz açıklama! Bir savaşta daha geçici ateşkes ilan edildi
Ateşkesin ardından Hamaney'den ilk açıklama

Ateşkesin ardından Hamaney'den Trump'ı kızdıracak açıklama
Netanyahu, Lübnan ile doğrudan müzakerelere başlayacaklarını duyurdu

İran'ın resti Netanyahu'ya geri adım attırdı! Talimatı verdi
Bakan Şimşek 'vergi affı' ile ilgili çok net konuştu

Bakan Şimşek "vergi affı" ile ilgili çok net konuştu
'Uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldı' iddialarına yalanlama

Bu görüntülerle ilgili ortalığı karıştıran iddia! Açıklama geldi
Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı...

Ünlü isim Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı...
Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler kahkaha attı

Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler güldü
Bakan Şimşek 'vergi affı' ile ilgili çok net konuştu

Bakan Şimşek "vergi affı" ile ilgili çok net konuştu
Özel İtalyan Lisesi öğretmenleri İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün önünde eylem düzenledi

Hepsi aynı okuldan! İstanbul'da öğretmenler grevde
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti! Başkanvekili Şahin Biba oldu

Bir büyükşehir belediyesi daha AK Parti'ye geçti