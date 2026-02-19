AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı, "Mimarlık Eğitimi Raporu"nu YÖK'e sundu

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı, Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Sevilay Tuncer, sahadan, uygulamadan ve akademiden beslenen ortak aklın ürünü olan kapsamlı bir "Mimarlık Eğitimi Raporu" hazırlayarak Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) sunduklarını açıkladı.

Tuncer, mimarlık eğitimine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, mimarinin, bir medeniyetin sanatla, tasarımla, kültürle, inançla, gelenekle ve mühendislikle taşa, toprağa, mekana somut yansıması olduğunu ifade etti.

Nesilden nesile yalnızca bir yapı değil bir hafıza aktarıldığını belirten Tuncer, yüzyıllar boyunca ayakta kalan, yaşayan eserlerin adeta hücrelerinde zamanın tüm ruhunu taşıdığını, her bir eserin tabiatla, çevreyle bütünün bir yapı taşı olduğunu kaydetti.

"Mimarlık eğitiminin mevcut durumunu çok boyutlu olarak ele aldık"

Tuncer, Türkiye'nin mimarlık alanındaki bilgi, birikim ile tecrübesini daha ileriye taşımak, üniversiteden mesleki uygulamaya kadar her aşamada, mimarlık eğitiminin zamana, değişime, gereksinimlere uygun olarak gelişimi ve yenilenmesi sürecine katkı sunmak amacıyla çalışmalar sürdürdüklerini açıklayarak, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı olarak mimar meslektaşlarımız, akademisyenlerimiz, öğrencilerimiz ve meslek grubumuzun faaliyet gösterdiği pek çok farklı alandan uzmanlarla gerçekleştirdiğimiz toplantılarla bir araya geldik. Sahadan, uygulamadan ve akademiden beslenen ortak aklın ürünü olan kapsamlı bir Mimarlık Eğitimi Raporu hazırlayarak Yükseköğretim Kuruluna sunduk. Bu çalışmayla yükseköğretim için dönüştürücü bir vizyonu ortaya koyan Yükseköğretim Kurulu Stratejik Planı hedefleri ve ülkemizin On İkinci Kalkınma Planı'nda da yer alan mimarlık, mühendislik eğitiminin güncel gelişmelere uygun olarak gözden geçirilerek, niteliğin artırılması için devam eden çalışmalara katkı sunmayı amaçladık. Alanın tüm paydaşlarını sürece dahil ederek, mimarlık eğitiminin mevcut durumunu çok boyutlu olarak ele aldık ve çözüm odaklı öneriler geliştirdik."

"Ülkemiz mimarlığının aydınlık yarınları için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz"

Tuncer, dirençli ve güvenli şehirler için inşa çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirterek, "Gerçekleştirdiğimiz bu çalışmayla en önemli amaçlarımızdan biri, daha nitelikli eğitimle daha güçlü şehirler, daha güvenli yarınlar." ifadesini kullandı.

Toplantılarda eğitimin içeriği, niteliği, süresi, staj dönemi ve üniversite eğitimi sonrası aşamaları gibi farklı başlıklarda kapsamlı fikir alışverişlerinde bulunduklarını kaydeden Tuncer, "Ayrıca gelişen teknolojiyle birlikte hem eğitimde hem mesleki uygulamada gerekli değişimlerle birlikte, geleneksel ve yerel mimarlığa, yapı kültürümüz ve mesleki sorumluluk bilincinin daha da güçlendirilmesine dair de değerlendirmelerimizi paylaştık." bilgisini verdi.

"Türkiye Yüzyılı yalnızca bir kalkınma hedefi değil, bir medeniyet iddiasıdır." diyen Tuncer, şunları kaydetti:"

"Bu iddianın en somut, en görünür, en kalıcı ifadelerinden biri de mimarlıktır. Türkiye Yüzyılı'na yürürken, mimarlarımızın ve mimarlık mesleği hedefiyle geleceğe hazırlanan genç arkadaşlarımızın, ecdadımızın ve medeniyetimizin izinde dünyaya ilham ve yüzyıllara miras olacak nice eserlere imza atacağına yürekten inanıyoruz. Gayemiz de gayretimiz de bu yolda. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki büyük yürüyüşümüzde, attığımız her adımda olduğu gibi ülkemiz mimarlığının aydınlık yarınları için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."