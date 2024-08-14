Üye Girişi
Haberler

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, muhtarlarla bir araya geldi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çan ve Yenice ilçelerinde düzenlenen programlara katılarak muhtarlarla bir araya geldi. Gider, muhtarlara 28. Yasama Dönemi ve 2. Yasama Yılında yapılan düzenlemeleri ve Çanakkale'ye kazandırılan yatırımları anlattı. Ayrıca, köylerin su temini ile ilgili soruları yanıtlayan Gider, Çanakkale'nin pilot bölge olabilecek atılımlar yaptığını belirtti.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çan ve Yenice ilçelerinde muhtarlarla bir araya geldi.

Çan ve Yenice ilçelerinde düzenlenen bazı programlara katılan Gider, iki ilçede muhtarlarla bir araya geldi, 28. Yasama Dönemi ve 2. Yasama Yılında yapılan düzenlemeler, Çanakkale'ye kazandırılan yatırımlar hakkında bilgiler verdi.

Muhtarların, köylerin su temini ile ilgili sorularını da yanıtlayan Ayhan Gider, bu konuda çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Bu konuda Çanakkale'nin pilot bölge olabilecek atılımlar yaptığına dikkat çeken Gider, "Barajlardan köylere su verebilir miyiz? Bunun çalışmasını bir taraftan yapıyoruz. Ama şu anda öyle bir uygulama yok. İnşallah Çanakkale'yi pilot bölge olarak alıp burada o denemelere başlayacağız. Ama o zamana kadar sondajları harekete geçirmek zorundayız. Yetmiyorsa yeni sondajlar yapmak zorundayız." dedi.

Özellikle Çan ve Yenice'de sulama suyu teminine yönelik yatırımların da sürdüğünü hatırlatan Gider, şöyle devam etti:

"DSİ'nin bölgemizde devam eden 26 ihale aşamasında 25 projesi var. Bunlardan bir bölümü, Çan ve Yenice ilçelerimizde. Çan Yaykın Göleti, Çanakkale-Çan Altıkulaç Göleti Dolusavak Boşaltım Kanalı Rehabilitasyonu çalışmaları sürüyor. Yenice Yukarıinova Göleti tamamlandı. Çan Dereoba Göletinde Nisan ayında yer teslimi yapılarak iş başladı. Çan Dondurma ve Hacılar göletlerinin ihale süreçleri devam ediyor. Yine iki ilçemizde de yapımı daha önce tamamlanan göletlerimizde sulama işleri yapım ve ihale aşamalarında sürüyor. Tüm bu çalışmaları da yakından takip ediyoruz."

Kaynak: AA / Politika

Milletvekili Ayhan Gider AK Parti Yenice Pilot Çan Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Koç burcunun yönetici gezegeni ne? Koç burcunu hangi gezegen yönetiyor? Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu neden yok, ayrıldı mı? Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusu kim? 2024 UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Fenerbahçe Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak? ABD başkanlık seçimi ne zaman 2024? ABD seçim tarihi ne zaman? İşte ABD seçim tarihleri! PEGASUS 9 EURO BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK? Pegasus indirimli bilet nasıl alınır? SON DAKİKA: Maymun çiçeği virüsü salgını artıyor mu? MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NEDİR? Rekreasyon nedir? Rekreasyon ne anlama gelir? Seyithan İzsiz kimdir, kaç yaşında? Seyithan İzsiz nereli, hangi partiye geçti? Öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı? MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasının sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 14 Ağustos altın fiyatları yükseldi mi? Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? Filmi izle! Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? oyuncuları kimler? Hacivat Karagöz gerçek hikayesi ne? Benzine zam var mı? 14 Ağustos güncel yakıt fiyatları! Motorin, LPG fiyatları ne kadar oldu? TOKİ KONUT SATIŞI NE ZAMAN? TOKİ 43 ilde 310 açık artırma konut satışı ne zaman? TOKİ açık artırma ne zaman? EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK? Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? 14 Ağustos evde bakım maaşı sorgulama ekranı... Gelin Evi canlı yayın izle! 14 Ağustos Gelin Evi saat kaçta? Gelin Evi'nde son bölüm ne oldu? Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? 14 Ağustos Çarşamba çeyrek altını hangi gelin aldı? GELİNİM MUTFAKTA 14 AĞUSTOS 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Nursel Ergin neden yok? A101 AKTÜEL KATALOĞU 15 AĞUSTOS | A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101 fiyat listesi! JET SKI, TINY HOUSE, MOPED... İstanbul su kesintisi 14 Ağustos İstanbul su arıza olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? Tarihte bugün ne oldu? 14 Ağustos tarihinde dünyada neler oldu?
title