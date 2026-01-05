AK Parti Bursa İl Başkanı Gürkan, üye sayılarını değerlendirdi

Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Ak Parti'nin üye sayısını değerlendirdi.

Gürkan, yaptığı açıklamada, Ak Parti'nin üye sayısının 664 bin 568 artışla 11 milyon 543 bin 301'e ulaştığını belirterek, bu artışın Türkiye siyasi tarihinde güçlü bir toplumsal karşılığın ve sahaya dayalı siyaset anlayışının somut bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Ak Parti'nin, kurulduğu günden bu yana siyaseti milletin gündeminden koparmadan yürütmeyi esas aldığını vurgulayan Gürkan, talep ve beklentilerin doğrudan sahadan okunarak karar süreçlerinin bu iradeyle şekillendirildiğini, atılan her adımda milletle kurulan bu güçlü bağın, Ak Parti'yi Türkiye'nin en geniş tabanlı siyasi hareketi haline getirdiğini kaydetti.

Gürkan, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde geçen iktidar yılları boyunca AK Parti'nin siyaseti kapalı salonlardan değil, milletin içinde, milletle birlikte ve millet için yürüttüğünü belirterek, Yargıtay tarafından açıklanan üye artışının yalnızca sayısal bir büyümeyi değil, bu liderliğe, bu anlayışa ve ortaya konulan istikrarlı vizyona duyulan güveni de açıkça ortaya koyduğunu bildirdi.

AK Parti'nin, farklı sosyal kesimleri ve hayat tarzlarını ortak hedefler etrafında buluşturan, "Biz büyük bir aileyiz" anlayışıyla yoluna devam eden güçlü bir siyasi hareket olduğunu vurgulayan Gürkan, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda kararlılıkla ilerlediklerini ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletin taleplerini merkeze alan bir siyaset anlayışıyla çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Bursa'da 49 bin 394 yeni üye

Bursa özelinde yürütülen yeni üye çalışmalarına da değinen Gürkan, mayısta başlatılan üye seferberliği kapsamında Bursa'da 49 bin 394 yeni üyeye ulaşıldığını açıkladı.

Gürkan, yeni üyelerle Bursa'daki toplam sayının 407 bin 543'e çıktığını belirterek, "Bursa'mızda toplam üye sayımız, 24 yılın en fazla üye sayısı olarak 407 bin 543 olarak gerçekleşti." ifadesini kullandı.

Bu sonucun mahallelerde, sokaklarda ve evlerde yürütülen çalışmanın bir sonucu olduğunu ve Bursa teşkilatının her kademesinde görev yapan AK Kadroların büyük gayret gösterdiğini vurgulayan Gürkan, "Samimiyetle anlatılan bir dava, güvenle uzatılan bir el, umutla kurulan bir gönül bağıyla bu tablo gerçekleşti. Bu anlamda tüm dava ve yol arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.