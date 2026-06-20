Ala: Kendi yöneticisini belirleyemeyen muhalefet ülkeyi yönetemez

Ak Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, muhalefetin kendi iç meselelerini çözemediğini belirterek "Daha kendi yöneticilerini belirleyemeyen bir yapının ülkeyi yönetme iddiası olamaz." ifadesini kullandı.

? Ak Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti Bursa 65. İl Danışma Meclisi Toplantısı Merinos Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Toplantıda konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, partinin kuruluş sürecinin zorlu şartlar altında gerçekleştiğini bildirdi.

AK Parti olarak 25 yıllık bir siyasi tecrübeyi geride bıraktıklarını belirten Ala, Türkiye'nin uluslararası alandaki etkisine de değindi.

Ala, Filipinler'deki Moro Barış Süreci'ni örnek göstererek, gençlik yıllarında Moro meselesini uzaktan takip ettiklerini, bugün Türkiye'nin katkılarıyla bölgede önemli bir barış ortamının oluştuğunu anlattı.

Moro sürecinde görev alan bir yazar ve düşünce insanının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ithafen kitap gönderdiğini belirten Ala, kitapta Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu liderliğin ilham kaynağı olarak gösterildiğini ifade etti.

Ala, dünyanın farklı coğrafyalarında elde edilen bu başarıların sadece siyasi kadroların değil, kuruluşundan bugüne davaya emek veren tüm teşkilat mensuplarının ortak eseri olduğunu belirterek "Bu başarıda en büyük pay, zor zamanlarda bu davaya sahip çıkan teşkilat mensuplarımızındır." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti'yi yalnızca bir siyasi parti olarak değil, aynı zamanda bir dava hareketi olarak tanımlayan Ala, AK Parti'nin aynı zamanda fikri, vicdanı ve irfanı hür insanların oluşturduğu bir siyasi yapı olduğunu dile getirdi.

?Ala, AK Parti'nin Türkiye'de siyasal sistemin işleyişini değiştirdiğini belirterek geçmişte kurumların siyaseti yönlendirdiği bir yapının olduğunu ancak bu dengenin değiştiğini söyledi.

Artık hükümetlerin daha etkin karar alabilen bir yapıya kavuştuğunu ifade eden Ala, siyasetin merkezine millet iradesinin yerleştiğini vurguladı.

?Muhalefete yönelik eleştirilerde bulunan Ala, ana muhalefet partisinin iç tartışmalarına ve yönetim krizlerine dikkati çekti.

Efkan Ala, muhalefetin kendi iç meselelerini çözemediğini belirterek "Daha kendi yöneticilerini belirleyemeyen bir yapının ülkeyi yönetme iddiası olamaz." değerlendirmesinde bulundu.

?Muhalefetin belediye yönetimlerini de eleştiren Ala, kamu kaynaklarının etkin kullanılmadığını ve belediyecilik hizmetlerinde aksaklıklar yaşandığını dile getirdi.

?Ala, ?Türkiye'nin aynı anda birçok uluslararası krizle mücadele ettiğini belirterek Ukrayna-Rusya savaşı, Orta Doğu, Libya ve Suriye gibi bölgelerde aktif diplomasi yürütüldüğünü bildirdi.

Yeni anayasa ihtiyacına dikkati çeken Ala, hazırlanacak metnin hak ve özgürlükleri güvence altına alan, devletin işleyişini güçlendiren ve kurumlar arası uyumu sağlayan bir yapıda olması gerektiğini kaydetti.

?Ala, Terörsüz Türkiye hedefinin toplumda karşılık bulduğunu ifade ederek vatandaşların bu konuda güçlü bir beklenti içinde olduğunu dile getirdi.

"Teşkilat varsa zafer vardır"

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Uğur Aydemir ise teşkilat başkanlığı olarak 81 ilde "vefa grupları" oluşturduklarını belirterek bu yapı sayesinde teşkilatın geçmiş dönemlerde görev yapmış dava arkadaşlarıyla daha güçlü bir bağ kurduğunu anlattı.

Aydemir, vefa grupları aracılığıyla yalnızca belirli dönemlerde değil, sürekli ve düzenli şekilde istişareler yapıldığını, teşkilatın farklı kademelerinde görev almış isimlerle bir araya gelinerek hem geçmiş birikimin yaşatıldığını hem de tecrübenin yeni nesillere aktarıldığını ifade etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba da AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde eser ve hizmet siyasetiyle Türkiye'yi önemli bir noktaya taşıdığını kaydetti.

Türkiye'nin bugün bölgede ve dünyada güçlü bir aktör haline geldiğini ifade eden Biba, Kosova ziyaretlerinde Türkiye'ye duyulan sevgi ve güveni bir kez daha gördüklerini belirtti.

Biba, Bursa'da da aynı anlayışla çalıştıklarını dile getirerek belediye olarak teşkilatlarla uyum içinde şehrin ihtiyaçlarına çözüm üretmeye devam ettiklerini vurguladı.

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan da geniş katılımın teşkilatın vefa kültürünü ve birlik ruhunu ortaya koyduğunu belirterek buluşmanın yalnızca bir toplantı değil, aynı zamanda teşkilat hafızasının, emeğin ve kardeşlik bağlarının yeniden canlandığı bir vefa buluşması olduğunu anlattı.

?Teşkilatın her kademesinde görev yapanların büyük emek verdiğini belirten Gürkan, görünmeyen ancak davaya yük taşıyan sessiz kahramanlar sayesinde bugün güçlü bir teşkilat yapısına ulaşıldığını ifade etti.

Gürkan, teşkilatın AK Parti'nin en büyük gücü olduğunu ifade ederek "Teşkilat varsa umut vardır, teşkilat varsa gelecek vardır. Teşkilat varsa zafer vardır." ifadelerini kullandı.

Yaz dönemiyle birlikte teşkilat çalışmalarının daha da yoğunlaşacağını belirten Gürkan, hane ziyaretleri, üye çalışmaları, mahalle ve ilçe danışma toplantılarının sürdürüleceğini ifade etti.

Programda, AK Parti Bursa Kurucu İl Başkanı Şevket Orhan da konuşma yaptı.