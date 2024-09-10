AK Parti Bozüyük İlçe Başkanlığına Ersin Çam atandı
AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir tarafından atama belgesi verilen Ersin Çam, yeni görevine başladı. Törende AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım da hazır bulundu ve Çam'a başarılar diledi.
Ak Parti Bozüyük İlçe Başkanlığına Ersin Çam atandı.
Ersin Çam, atama belgesini AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'in elinden aldı. AK Parti Genel Merkezin'de düzenlenen törende AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım da hazırda bulurken, Çam'a yeni görevinde başarılar diledi. - BİLECİK