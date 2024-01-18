Üye Girişi
Haberler

AK Parti Aday Tanıtım Töreninde Bolu Belediye Başkan Adayı Açıklandı

Güncelleme:
Abone Ol

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolu Belediye Başkan Adayının Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol olduğunu AK Parti Aday Tanıtım Töreni'nde açıkladı. Demirkol, 2017 yılında İl Sağlık Müdürü olarak göreve başlamış ve 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan yerel seçimler öncesinde istifa etmişti.

Ak Parti Aday Tanıtım Töreninde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolu Belediye Başkan Adayının Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol olduğunu açıkladı.

Bolu'da 2017 yılında İl Sağlık Müdürü olarak göreve başlayan Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan yerel seçimler öncesinde görevinden istifa etmişti. Müdürlük görevinden istifa eden Dr. Demirkol, AK Parti'den aday adaylığı başvurusu yaparak seçim çalışmaları için kolları sıvamıştı. Bugün gerçekleştirilen AK Parti Aday Tanıtım Töreni'nde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolu Belediye Başkanı Adayının Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol olduğunu açıkladı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Emin Demirkol AK Parti Bolu Politika Haberler

Bakmadan Geçme

AK Parti Van adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Van Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Uşak adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Uşak Belediye başkan adayı kim oldu 2024?arti Uşak Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Tunceli adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Tunceli Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Trabzon adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Trabzon Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Şırnak adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Şırnak Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Şanlıurfa adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Şanlıurfa Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Sivas adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Sivas Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Siirt adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Siirt Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Sakarya adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Sakarya Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Bilecik adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Bilecik Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Bayburt adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Bayburt Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Batman adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Batman Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Ardahan adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Ardahan Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Antalya adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Antalya Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Ankara adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Ankara Belediye başkan adayı kim oldu 2024?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title