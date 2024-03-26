Üye Girişi
Haberler

AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Demirkol'dan Çalışanlara Taahhütler

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol, belediye binası önünde açıklama yaptı.

Demirkol, açıklamasında belediye çalışanlarına seslenerek, yerel seçimleri kazanması halinde kimsenin işten çıkarılmayacağını, huzur, güven, sevgi dolu bir ortamda aile gibi çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Sağlık İl Müdürü görevindeyken 6 bin 500 kişiyle aile gibi çalışarak başarıyı yakaladıklarını anlatan Demirkol, belediye çalışanı memur ve işçilerin sosyal haklarında mevcudun üzerine iyileştirmeler yapılacağını aktardı.

Demirkol, Bolu için canla başla çalıştığını dile getirerek, "Yaşadığınız sorunları ve çözümlerini biliyoruz. Hep beraber sevgiyle, güvenle ve huzur içerisinde görevi devraldığımızda çalışmaya devam edeceğiz. Belediyemizde özlük haklarınızın iyileştirildiği, çalışma saat farklılıklarının giderildiği huzur, güven ve sevgi dolu ortamda aile gibi çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Sosyal tesislerde çalışanlar ve ailelerinin, buralardan indirimli şekilde faydalanmasının önünü açacaklarını vadeden Demirkol, "Hep beraber, sağlık sisteminde 6 bin 500 çalışanımızla nasıl fedakarca aile gibi çalışarak başarı elde ettiysek, yine sizlerle aile gibi çalışarak Bolu Belediyesi'nde destan yazacağız. 31 Mart'ta Bolu kazanacak, sizler kazanacaksınız, hiç kimse kaybetmeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Politika

AK Parti Bolu Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bayram Ünlü kimdir? İYİ Parti Kütahya Tavşanlı Belediye Başkan adayı Bayram Ünlü kimdir? Fatih Polat kimdir? İYİ Parti Kilis Polateli Belediye Başkan adayı Fatih Polat kimdir? Ramazan Korkmaz kimdir? İYİ Parti Kilis Musabeyli Belediye Başkan adayı Ramazan Korkmaz kimdir? Celal Yılmaz kimdir? İYİ Parti Kilis Elbeyli Belediye Başkan adayı Celal Yılmaz kimdir? Erhan Şahin kimdir? İYİ Parti Kırşehir Çiçekdağı Belediye Başkan adayı Erhan Şahin kimdir? Emrullah Çiçek kimdir? İYİ Parti Kırşehir Boztepe Belediye Başkan adayı Emrullah Çiçek kimdir? Hayati Beyazit kimdir? İYİ Parti Kırşehir Akpınar Belediye Başkan adayı Hayati Beyazit kimdir? Işık Şimşek kimdir? İYİ Parti Kırşehir Mucur Belediye Başkan adayı Işık Şimşek kimdir? Şuayip Ata kimdir? İYİ Parti Kırşehir Kaman Belediye Başkan adayı Şuayip Ata kimdir? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 26 Mart 2024 Konya su kesintisi listesi! Ümit Çalık kimdir? İYİ Parti KIrklareli Lüleburgaz Belediye Başkan adayı Ümit Çalık kimdir? Ahmet Etem Oruç kimdir? İYİ Parti KIrklareli Lüleburgaz Belediye Başkan adayı Ahmet Etem Oruç kimdir? İrfan Gökler kimdir? İYİ Parti KIrklareli Babaeski Belediye Başkan adayı İrfan Gökler kimdir? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 26 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 26 Mart 2024 Antalya su kesintisi listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title