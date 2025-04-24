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AK Parti Bilecik'te Teşkilat Toplantısı Gerçekleştirdi

AK Parti Bilecik'te Teşkilat Toplantısı Gerçekleştirdi
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AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Selman Özboyacı, Bilecik'te il teşkilatı ile bir araya gelerek, teşkilat çalışmaları ve gelecekteki hedefler üzerine değerlendirmelerde bulundu. İl Başkanı Serkan Yıldırım, birliktelik mesajları vererek millete hizmet kararlılığını vurguladı.

Ak Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Selman Özboyacı, bir takım ziyaretler yapmak için Bilecik'e geldi.

Özboyacı, MKYK Üyesi ve Doğu Marmara Bölgesi İl Koordinatörü Hilal Kalyoncu ile Yalova İl Koordinatörü Mustafa Toklu, AK Parti Bilecik İl Başkanlığını ziyaret etti. İl Başkanı Serkan Yıldırım ve beraberindeki heyetin karşıladığı Özboyacı, il yönetim kurulu üyeleri ve ilçe başkanlarıyla bir araya geldi Toplantıda teşkilat çalışmaları değerlendirilirken, önümüzdeki dönem hedefleri masaya yatırıldı.

İl Başkanı Yıldırım, "AK Parti ailesi olarak güçlü bir birliktelikle yolumuza devam ediyoruz. AK davamızın gücünü birliğimizden ve inancımızdan alarak, milletimize hizmet yolunda kararlılıkla ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

Toplantı, birlik ve beraberlik mesajlarının verilmesinin ardından sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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