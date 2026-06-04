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AK Parti'de yol haritası masaya yatırıldı

AK Parti'de yol haritası masaya yatırıldı
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AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, ilçe başkanları ve koordinatörlerle bir araya gelerek teşkilat çalışmalarını, saha faaliyetlerini ve önümüzdeki dönem planlamalarını değerlendirdi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, ilçe başkanları ve koordinatörlerle bir araya gelerek teşkilat çalışmalarını değerlendirdi.

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda, teşkilat faaliyetleri, saha çalışmaları ve önümüzdeki döneme ilişkin planlamalar ele alındı. İl Başkanı Serkan Yıldırım'ın başkanlığında yapılan toplantıya ilçe başkanları ve koordinatörler katıldı. Toplantıda, ilçelerde yürütülen çalışmaların mevcut durumu değerlendirilirken, vatandaş odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda izlenecek yol haritası üzerinde istişarelerde bulunuldu. Teşkilatların sahadaki faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması, vatandaşlarla kurulan iletişimin güçlendirilmesi ve parti çalışmalarının daha verimli yürütülmesine yönelik konular görüşüldü.

AK Parti teşkilatlarının birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan İl Başkanı Serkan Yıldırım, "İlçe başkanlarımız ve koordinatörlerimiz ile gerçekleştirdiğimiz toplantıda çalışmalarımızı değerlendirdik, önümüzdeki sürece ilişkin istişarelerde bulunduk. Güçlü teşkilat yapımızla, milletimize hizmet yolunda kararlılıkla çalışmayı sürdürüyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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