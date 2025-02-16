AK Parti Bilecik'te Tanıtım ve Üyelik Standı Açtı

Ak Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı tarafından tanıtım ve üyelik standı açıldı.

Bilecik'te stant çalışmalarını inceleyen AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz vatandaşlarla tek tek sohbet etti. Yıldırım, "AK Parti standımız açılmıştır. Standımızda siz değerli vatandaşlarımızla buluşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Standımızı ziyaret ederek partimizin çalışmalarını, projelerini ve geleceğe yönelik hedeflerini daha yakından tanıma fırsatı bulabilirsiniz. Hep birlikte daha güçlü bir Türkiye için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

"Teşkilatımızın her bir üyesiyle gurur duyuyoruz"

AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Yılmaz ise, "Sizleri merkez içinde açtığımız üyelik stantlarımıza bekliyoruz. Teşkilatımız üye kayıt çalışmaları ile günden güne büyümeye devam ediyor. Teşkilatımızın her bir üyesiyle gurur duyuyor, aramıza katılan yeni arkadaşlarımıza hoş geldin diyoruz. Birlikteliğimiz gücümüzdür" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK