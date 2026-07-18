AK Parti sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi

Ak Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Ak Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında, kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz, AK Parti İl Teşkilat Başkanı Mehmet Tuthan ile AK Parti İl Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Taşkın Birgül de katıldı. Gerçekleştirilen toplantıda sivil toplum kuruluşlarının görüş ve önerileri dinlenirken, kentte yürütülen çalışmalar ile iş birliği imkanları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Sivil toplum kuruluşlarımızla istişare kültürünü güçlendirmeye, şehrimize değer katan her sesi dinlemeye ve ortak akıl anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Nazik katılımları ve kıymetli katkıları dolayısıyla tüm sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcilerine teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı