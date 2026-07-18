Haberler

AK Parti sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi

AK Parti sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu ve iş birliği imkanlarını değerlendirdi.

Ak Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Ak Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında, kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz, AK Parti İl Teşkilat Başkanı Mehmet Tuthan ile AK Parti İl Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Taşkın Birgül de katıldı. Gerçekleştirilen toplantıda sivil toplum kuruluşlarının görüş ve önerileri dinlenirken, kentte yürütülen çalışmalar ile iş birliği imkanları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Sivil toplum kuruluşlarımızla istişare kültürünü güçlendirmeye, şehrimize değer katan her sesi dinlemeye ve ortak akıl anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Nazik katılımları ve kıymetli katkıları dolayısıyla tüm sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcilerine teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Gürlek duyurdu! Farklı şehirlerde işlenen 6 faili meçhul cinayet aydınlatıldı

6 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf! Enkazı bulup ölmesini beklemişler

Yazıcıoğlu'yla ilgili 17 yıl sonra gelen itiraf! Sorguda döküldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran: ABD’nin asıl amacı Rusya ve Çin’e karşı 3. Dünya Savaşı'nı başlatmak

Yeni aşamaya geçtiler! İran'dan 3. Dünya Savaşı uyarısı
Yıldız Tilbe'den sahnede şoke eden çıkış

Yıldız Tilbe'den şoke eden çıkış! Hayranları kulaklarına inanamadı
Hava kararınca mahalleye iniyorlar! Sayıları giderek artıyor

Hava kararınca mahalleye iniyorlar! Sayıları giderek artıyor
Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak

Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak
Çift maaşlı vekiller 1.8 milyona daire sahibi olacak

Çift maaşlı vekillere süper kıyak

Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı CHP kurultayının yapılacağı tarihi verdi

Tüm CHP'lilerin beklediği oluyor! Net tarih verildi
Trabzon'da aşk rüzgarı! Cenk Özkaçar değil, eşinin bakışları konuşuldu

Koca şehir transferi değil, bu bakışları konuşuyor