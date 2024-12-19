AK Parti Bilecik Kongresi Öncesi Başkan Yıldırım'a Tam Destek

Bilecik'te 28 Aralık Cumartesi günü yapılacak olan AK Parti Bilecik 8. Olağan İl Kongresi öncesi Gölpazarı ve Yenipazar'daki delegelerden mevcut Başkan Serkan Yıldırım'a tam destek geldi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, 28 Aralık Cumartesi günü yapılacak olan AK Parti Bilecik 8. Olağan İl Kongresi öncesi Gölpazarı ve Yenipazar'daki delegelerle bir araya geldi. Gölpazarı'ndan tarihi bir konakta gerçekleşen görüşmede, Gölpazarı ve Yenipazar'daki delegelerden mevcut Başkan Serkan Yıldırım'a tam destek geldi. Yıldırım, toplantı sonrası bir açıklama yaparak, "Yaklaşan il kongremiz öncesi Gölpazarı ve Yenipazar İlçe Başkanlarımız ile ilçelerdeki delegelerimizle bir araya geldik. Aralık Cumartesi günü yapılacak olan AK Parti Bilecik 8. Olağan İl Kongremiz birlik ve beraberlik içinde gerçekleştireceğiz" dedi. - BİLECİK