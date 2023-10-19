AK Parti Bilecik İl Yönetim Kurulu Ankara'da Temaslarda Bulundu

AK Parti Bilecik İl Yönetim Kurulu üyeleri bir takım temaslar için Ankara'da bulundu.

AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ve teşkilat üyeleri Ankara'da Milletvekili Halil Eldemir ile bir araya geldi. Yapılan ziyaret sonrası Halil Eldemir mutluluğunu dile getirdi. Başkan Yıldırım ise, "Milletin temsilcilerine ev sahipliği yapan gazi meclisimizi ve Milletvekili Halil Eldemir'i yönetim kurulu üyelerimiz ile ziyaret ettik. İlgi ve alakaları için vekilimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK