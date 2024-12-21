AK Parti Bilecik İl Kongresi'ne Sağlık Bakanı Katılacak

Ak Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, haftaya gerçekleştirilecek olan il kongresine Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun katılacağını söyledi.

Ak Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, 28 Aralık Cumartesi günü yapılacak olan AK Parti Bilecik 8. Olağan İl Kongresi'ne Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun katılacağını söyledi. Yıldırım, "Atatürk Spor Salonu'nda şölen havasında geçecek olan kongremizi Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun şereflendirmesi bizleri memnun etti. Kongremizi birlik ve beraberlik içinde gerçekleştireceğiz. Biz büyük bir aileyiz" dedi. - BİLECİK