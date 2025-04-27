AK Parti Bilecik İl Başkanlığı'nda Teşkilat Çalışmaları Değerlendirildi

Ak Parti Bilecik İl Başkanlığı'nda il yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda teşkilat çalışmalarıyla ilgili değerlendirmede yapıldı.

Toplantı, AK Parti Bilecik İl Başkanlığı binasında düzenlendi. AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve AK Parti Genel Merkez İl Koordinatörü Şahin Tin'in katılımıyla il yönetim kurulu üyeleri toplantıda bir araya geldi. Teşkilat çalışmaları değerlendirildiği toplantıda, görüş ve öneriler paylaşılırken, birlik ve beraberliğin önemi vurgulandı. İl Başkanı Serkan Yıldırım, teşkilatın kararlılıkla yoluna devam edeceğini belirterek, istişare kültürünün önemine dikkat çekti.

Gelecekteki projelerle ilgili değerlendirme yapıldı

Toplantıda, yerel yönetimlerle iş birliği ve gelecekteki projeler üzerine istişarede bulunuldu. İl Koordinatörü Şahin Tin, teşkilatın hedeflerine ulaşması için ortak çalışmaların süreceğini ifade etti. AK Parti Bilecik İl Teşkilatı, birlik içinde çalışmalarını sürdüreceğini ve halkın beklentilerine yönelik projelerle ilerlemeye devam edeceğini belirtti. - BİLECİK