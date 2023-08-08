AK Parti Bilecik İl Başkanı ve Milletvekili Osmaneli'de Muhtarlarla Buluştu
Politika Haberleri
AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve Milletvekili Halil Eldemir, Osmaneli'nde muhtarlarla bir araya geldi. İl Başkanı Yıldırım, Kaymakam Ünal, Belediye Başkanı Şahin, İlçe Başkanı Güdem, Kadın Kolları Başkanı Alkuş ve diğer yetkililerle birlikte muhtarlarla sohbet etti. Ayrıca, heyet Osmaneli pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla da görüştü. Yapılan ziyaretlerin ardından İl Başkanı Yıldırım, Osmaneli ilçesindeki vatandaşlarla muhabbet etme fırsatı bulduklarını belirtti. Ayrıca, heyet Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifini de ziyaret etti.
AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve Milletvekili Halil Eldemir, Osmaneli'nde muhtarlar bir araya geldi.
İl Başkanı Yıldırım, Kaymakam Yüksel Ünal, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, İlçe Başkanı Şaban Güdem, Kadın Kolları Başkanı Sevcan Alkuş, il ve belediye meclis üyeleriyle birlikte muhtarlarla bir araya geldi. Ardından ilçe pazarı gezen heyet, pazar esnafı ve vatandalar ile sohbet etti.
Yapılan ziyaretler sonrası bir değerlendirme yapan İl Başkanı Yıldırım, "Milletvekilimiz Halil Eldemir ve teşkilatımız ile birlikte ziyaret gerçekleştirdiğimiz Osmaneli ilçemizde vatandaşlarımızla muhabbet etme fırsatı bulduk." dedi.
Ardından Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifine ziyaret gerçekleştirildi. - BİLECİK