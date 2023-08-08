AK Parti Bilecik İl Başkanı ve Milletvekili Osmaneli'de Muhtarlarla Buluştu

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve Milletvekili Halil Eldemir, Osmaneli'nde muhtarlarla bir araya geldi. İl Başkanı Yıldırım, Kaymakam Ünal, Belediye Başkanı Şahin, İlçe Başkanı Güdem, Kadın Kolları Başkanı Alkuş ve diğer yetkililerle birlikte muhtarlarla sohbet etti. Ayrıca, heyet Osmaneli pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla da görüştü. Yapılan ziyaretlerin ardından İl Başkanı Yıldırım, Osmaneli ilçesindeki vatandaşlarla muhabbet etme fırsatı bulduklarını belirtti. Ayrıca, heyet Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifini de ziyaret etti.