AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım: Üyelik Standımıza Yoğun İlgi Var

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım: Üyelik Standımıza Yoğun İlgi Var
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AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, parti üyelik standına olan vatandaş ilgisini vurguladı ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine birlikte yürüdüklerini belirtti.

Ak Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, parti üyelik standına vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Ak Parti Bilecik İl Başkanlığı tarafından Bankalar mevkiinde kurulan parti üyelik standına vatandaşların yoğun ilgi gösterdi. Standı ziyaret ederek parti üye olanlarla sohbet eden İl Başkanı Yıldırım, yaptığı açıklamada, "Ak Parti olarak milletimizin teveccühüyle büyümeye devam ediyoruz. Üyelik standımıza her zamanki gibi yoğun bir ilgi var" dedi.

Yıldırım, büyük ve güçlü AK Parti ailesinin bir parçası olmak isteyen tüm hemşehrilerine teşekkür ederek, "Birlikte daha güçlüyüz. Türkiye Yüzyılı hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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