AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz: Saha çalışmalarını hız kesmeden sürdüreceğiz

AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz, yerel seçimlere kadar saha çalışmalarını hız kesmeden sürdüreceklerini belirtti.

Gökgöz, gazetecilere, partililerle alanda çalışmaları yoğun şekilde sürdürdüklerini anlatarak, "Her zamankinden daha çok çalışarak, koşturarak, daha fazla sayıda gönle girerek mücadeleyi devam ettireceğiz. Kapısı çalınmadık hane, hali hatırı sorulmadık vatandaş bırakmayacağız. Çarşıda, pazarda, sokakta, kahvede daima insanımızla beraber olacağız." ifade etti.

Beypazarı'nda yeniden seçimi alacaklarını dile getiren Gökgöz, kadın ve gençlik kollarının, belirlenen kriterlerde çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.