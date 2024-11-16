Üye Girişi
Haberler

AK Parti Bergama Kadın Kolları Kongresi Yapıldı, Minel Dinler Ege Başkan Seçildi

AK Parti Bergama Kadın Kolları Kongresi Yapıldı, Minel Dinler Ege Başkan Seçildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Bergama İlçe Kadın Kolları Başkanlığı'nın 7. Olağan Kongresi'nde Minel Dinler Ege, 400 delegeden 236'sının oyunu alarak başkan seçildi. Kongrede kadınların hayatını iyileştirmeye yönelik çalışmalar vurgulandı.

Ak Parti Bergama İlçe Kadın Kolları Başkanlığının 7. Olağan Kongresinde, Minel Dinler Ege, 400 delegeden 236'sının oyunu alarak başkan seçildi.

Ak Parti Bergama Kadın Kollarının 7. Olağan Kongresi, ilçede bulunan Hüma Sosyal Tesislerinde gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan kongreye; AK Parti Bergama İlçe Başkanı Hasan Şahin, AK Parti Ankara Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Ayla Gündoğmuş, AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Emel Dalkıran, Divan Başkanı Nesrin Akşehirli ve partililer katıldı.

"Kadınlarımızın hayatını iyileştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz"

Cumhurbaşkanı'nın görüntülü mesajı ve gönderilen diğer tebrik mesajlarının ibrazıyla devam eden kongrede, tek aday olarak seçime giren Minel Dinler Ege, 400 delegeden 236'sının oylarını alarak Bergama İlçe Kadın Kollar Başkanı seçildi. Kongrede konuşan Başkan Ege, "Bizler 2001 yılından bu yana Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, her alanda aktif bir şekilde çalışıyoruz. AK Parti kadın kolları olarak tam 23 yıldır toplumun her kesimine dokunuyor, sorunlarına çözümler üretiyoruz. Eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal projelere kadar kadınlarımızın hayatını iyileştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Faaliyet raporlarının okunması, yönetim kurullarının ibrazı ve son olarak yapılan oylama ile kongre, birlik ve beraberlik mesajlarının ardından sona erdi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Kılıçlı yemin törenine katılan teğmenlerden ikisi disiplin kuruluna sevk edildi

TSK'dan atılmaları an meselesi

 CHP lideri Özel'den teğmenler için ihraç talebine sert tepki

Disipline sevk edilen teğmenlere böyle destek çıktı: Fesli hocanız gibi...

 Trump'ın İran planı deşifre oldu, göreve gelir gelmez vereceği emir ortalığı karıştırabilir

Trump'ın Beyaz Saray'da vereceği ilk emir ortalığı karıştırabilir
Bakan Tekin'den müfredat eleştirilerine yanıt: Ne derseniz deyin devam edeceğim

"Ne kadar eleştirirseniz eleştirin, yine bunları yapacağım"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

CANLI MAÇ İZLE! Türkiye-Galler TV8 canlı izle! Türkiye-Galler 16 Kasım canlı izle! MİLLİ MAÇ CANLI ANLATIM! Türkiye-Galler milli maçı kaç kaç? Milli maç CANLI yayın… CANLI ANLATIM | Türkiye-Galler maç özeti, Milli maç kaç kaç? Türkiye-Galler CANLI izle! Gönül Dağı 153. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? "Filme Gel" filmi nerede çekildi? Filme Gel konusu nedir, oyuncuları kimler? Yabani 46. bölüm tek parça izle! Yabani full HD bölüm izle! Yabani son bölüm neler oldu? MİLLİ MAÇ CANLI İZLE! TV8 Türkiye-Galler maçı şifresiz mi, nereden izlenir? Türkiye-Galler maçı ilk 11'ler açıklandı! Türkiye-Galler maçının ilk 11'de kimler var? MİLLİ MAÇ TV8 CANLI İZLE! Türkiye-Galler maçı şifresiz mi, nereden izlenir? TV8 CANLI İZLE! 16 Kasım Türkiye-Galler MİLLİ MAÇ canlı yayın bilgileri… Semih Kılıçsoy Galler maçında oynayacak mı? Semih Kılıçsoy milli maçta kadrosunda var mı, yok mu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.