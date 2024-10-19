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AK Parti Bergama 8. Olağan İlçe Kongresi Gerçekleştirildi

AK Parti Bergama 8. Olağan İlçe Kongresi Gerçekleştirildi
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Bergama'da yapılan AK Parti İlçe Kongresi'nde konuşan milletvekilleri, CHP'li belediyelere eleştirilerde bulundu ve AK Parti'nin hizmet anlayışını savundu.

Ak Parti Bergama 8. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi.

Bergama Ziraat Odası Meclis Salonu'ndaki kongrede konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, CHP'li belediyelerin çöp toplamaktan, yoldaki çukuru kapatmaktan aciz durumda olduğunu savundu.

CHP'li belediye başkanlarının, kendi partililerinden devraldıkları belediyelere borç pankartı asarak "borç içindeyiz" açıklaması yaptığını kaydeden Çankırı, "Bir sanatçıya 5,3 milyon lira verecek kadar hizmetten kopuklar. Üstüne üstlük hasar gören kurum araçlarının 150 bin lira tamirat bedelini muhtemeldir ki 'paramız yok' yalanının ardına gizlenip 13 emekçi şoför kardeşimizden temin edeceklerini ilan ediyorlar." diye konuştu.

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar da dünyanın en büyük ve çalışkan ailesine sahip olduklarını söyleyerek, "Büyük bir lidere sahibiz. AK Parti kuru kuruya siyasi bir hareket değil, bir dava hareketidir." ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı ise İzmir'de muhalefet partisi tarafından yönetilen belediyelerde hizmet üretilmediğini savundu.

Konak'ta 1 saatlik konser için bir sanatçıya 5 milyon lira civarında ödeme yapıldığını belirten Saygılı, "Değerlerin çürüdüğü bu köhnemiş siyaset biçimine CHP belediyeciliği denir. Belediyecilik AK Parti işidir." dedi.

Kongrede mevcut ilçe başkanı Hasan Şahin tek aday oldu.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Politika

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