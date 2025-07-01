AK Parti Bayındır'da Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı Gerçekleştirildi

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İzmir'in Bayındır ilçesinde, AK Parti Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı. Toplantıda teşkilat çalışmaları ve hedefleri değerlendirildi, katılımcılar görüşlerini paylaştı.

İzmir'in Bayındır ilçesinde, AK Parti Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

Bir düğün salonunda düzenlenen toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Toplantıda, teşkilatın çalışmaları ve hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Yürütülen faaliyetlerin ele alındığı toplantıda, katılımcılar görüş ve önerilerini sundu.

AK Parti İl Başkan Vekili Mahmut Badem ile AK Parti Bayındır İlçe Başkanı Mehmet Gelir, etkinlikte konuşmalar gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Politika
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