AK Parti Batman'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliği Düzenledi

Ak Parti Batman İl Başkanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenledi.

Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, İl Başkanı Hüseyin Şansi, Kadın Kolları Başkanı Seval Aksoy ve teşkilat mensuplarının katıldığı etkinlikte, kadınlara gül takdim edildi. Programda basın açıklamasını okuyan AK Parti Kadın Kolları Başkanı Seval Aksoy, 8 Mart'ın kadınların ekonomik, sosyal ve siyasi hayatta eşit haklara sahip olma mücadelesinin sembolü olduğu vurgulandı. Aksoy, kadın haklarına yönelik yapılan düzenlemelerden ve AK Parti'nin bu alandaki çalışmalarına değinerek, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, eğitimde fırsat eşitliği ve kadınların iş gücüne katılımının artırılmasına yönelik atılan adımların önemine dikkat çekti. - BATMAN