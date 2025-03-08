Diyarbakır'da iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 5 yaralı

İki aile arasındaki kavgada silahlar çekildi: 3 ölü, 5 yaralı
İmamoğlu, seçim startını çok sert verdi: Çevremdeki insanların malvarlıklarına el koymuşlar

İmamoğlu seçim startını çok sert verdi: Malvarlıklarına el koymuşlar
Suriye'deki tehlikeli gerginlikte ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı

Suriye'deki tehlikeli gerginlikte ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı
CHP, sözleriyle büyük tepki çeken meclis başkanı için harekete geçti

AK Partili meclis üyesine yapılanlar CHP'yi de rahatsız etti

AK Parti Batman'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliği Düzenledi

AK Parti Batman'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliği Düzenledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Batman İl Başkanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlediği etkinlikte kadınlara gül takdim etti. Kadın Kolları Başkanı Seval Aksoy, kadınların hakları ve eşitlik konusundaki mücadeleye dikkat çekti.

Ak Parti Batman İl Başkanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenledi.

Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, İl Başkanı Hüseyin Şansi, Kadın Kolları Başkanı Seval Aksoy ve teşkilat mensuplarının katıldığı etkinlikte, kadınlara gül takdim edildi. Programda basın açıklamasını okuyan AK Parti Kadın Kolları Başkanı Seval Aksoy, 8 Mart'ın kadınların ekonomik, sosyal ve siyasi hayatta eşit haklara sahip olma mücadelesinin sembolü olduğu vurgulandı. Aksoy, kadın haklarına yönelik yapılan düzenlemelerden ve AK Parti'nin bu alandaki çalışmalarına değinerek, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, eğitimde fırsat eşitliği ve kadınların iş gücüne katılımının artırılmasına yönelik atılan adımların önemine dikkat çekti. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

İki lise öğrencisi okul çıkışında birbirini bıçakladı
img

Düşme hattı alev alev! Süper Lig ekibinden kritik galibiyet
img

İmamoğlu seçim startını çok sert verdi: Malvarlıklarına el koymuşlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karatay'da mahalleli böyle isyan etti: Önlem alınmazsa köpekleri biz öldüreceğiz

Rana'nın öldüğü mahallede halk öfkeli: Köpekleri biz öldüreceğiz
CHP'nin 8 Mart etkinliğine damga vuran an! Elindeki konuşma kağıdını yırttı

CHP'nin 8 Mart etkinliğine damga vuran an
Aracını durdurup sokak röportajına dahil olan Suriyelinin ekonomi sitemi

Mikrofon uzatılan Suriyelinin sözleri gündem oldu: Türkiye bitti
Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet

Annesini arabada bir adamla bastı, sonrası vahşet
Ancelotti'nin sildiği Arda Güler için sürpriz karar! Başkan olaya dahil oldu

Ancelotti'nin sildiği Arda için sürpriz karar
İlber Ortaylı'nın cep telefonunu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

Kullandığı cep telefonunu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.