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AK Parti başvuru yaptı! Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul için oy pusulasını değiştirdi

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31 Mart tarihinde 49 adayın yarışacağı İstanbul seçimi öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı. AK Parti'nin en uzun oy pusulasına sahip İBB Başkanlığı seçimi için Yüksek Seçim Kurulu'na yaptığı başvuru kabul edilirken, hazırlanan oy pusulasında baskı öncesi değişikliğe gidildi. Diğer partilerin de imza verdiği değişiklikle siyasi partilerle bağımsızlar arasındaki boşluk daha da belirginleşirken, araya "Bağımsız adaylar" ibaresi de eklendi.

34 siyasi partinin yarışacağı 31 Mart yerel seçimlerinde bağımsız adayların da bulunması sebebiyle bazı il, ilçe ve beldelerde oy pusulalarının çok uzun olabileceği belirtilmişti. 22 siyasi parti ve 27 bağımsız adayın katılacağı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimi için basılan pusula ise en uzun oy pusulası oldu.

AK PARTİ'DEN YENİ ŞABLON TALEBİ

Yeni Şafak'ın haberine göre, konuyla ilgili harekete geçen Ak Parti, partinin YSK Temsilcisi Recep Özel aracılığıyla başkanlığa başvuru yaparak oy pusulasında siyasi partilerle bağımsız adayları birbirinden kesin olarak ayırt edecek yeni bir şablon kullanılmasını istedi.

AK Parti başvuru yaptı! Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul için oy pusulasını değiştirdi

"2019 SEÇİMLERİNDE SIKINTI YAŞANDI"

Recep Özel, "2019'da yapılan İBB seçimlerinde, seçmen oy vereceği siyasi partinin altındaki bağımsız adaya kendi partisine oy verdiğini zannederek oy kullandı. Aynı yerde gibi algılayarak hem partisine hem de altındaki bağımsız adaya oy vererek oyunu geçersiz hale getirdi. Bu şekilde AK Parti'nin logosunun altında bulunan bağımsız adaya 11 bin oy çıktı. Tüm ilçelerde toplam 319 bin 540 oy geçersiz sayıldı. Tek bir oyun bile önemli olduğu bu seçimlerde aynı sorunun yaşanmaması için şablonun değiştirilmesini istedik" dedi.

YSK OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

Özel'in başvurusuna diğer partilerin temsilcileri de imza verince, YSK olağanüstü toplandı. Konuyu değerlendiren YSK, partilerle bağımsızlar arasındaki boşluğa, boşluğu tümüyle kaplayacak şekilde "bağımsız adaylar" ibaresinin eklenmesine karar verdi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri AK Parti Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (10)

haksız mıyım:

istanbulda değişen şey, sadece oy pusulası değil başkanın kendisi olacak:)) ekremin sayılı günleri...

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Mutlu Can:

?? Kendi anket şirketiniz bile tersini söylüyor.

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haksız mıyım:

ysk daki oy pusulasındaki yerleri belirleyen kura törenini izliyordum baktım ak partili temsilci 1. sırayı çekti. bence bu tesadüf değildi...cehp kaçı çekti bilmiyorum. onların kazanacakları tek yer kendi kurultaylarıdır:)))

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Akk:

aynen Murat kurum

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sade vatandaş:

haksızmıyım isterse yerçekimi kanununu çarpım tablosunu değiştirsinler suriyeli afganlara vatandaşlık versinler boşuna

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haksız mıyım:

mutlu can kardeş, emin ol bu iş bitmiş. bak demedi deme, ekrem seçilemez. iyi parti en az yüzde 3/5 alır. dem de samimi davransa o kadar alır. zaten cb. seçiminde yüzde 2 fazla aldı millet ittifakı. çık bunları ekremin oylarında. en az yüzde 5 farkla murat kurum kazanır. yani ben öyle tahmin ediyorum

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KAAN IRGIT:

Akp yi tum şablonlardan çıkarsınlar sn hayırlı karar o olacaktır

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TT:

Adamlar oy pusulasına bile çift şeritli yol yaptılar, umarım geçiş ücreti istemezler :)

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Tamer Çakır:

seçim sistemi çok doğrumu ki pusulasını düzeltecen her seçim öncesi genelikle genel seçim öncesi tüm partiler seçim sistemi yenilensin derler seçim bitince sesleri çıkmaz . belediye başkanı niye seçilir ki belediye meclisi seçilir onlarda toplanır meclis başkanı seçer oda belediye başkanı olur

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sır balıkçı.17:

Emekli diyor ki Talebimiz seyyanen 8077 tl İntibak En düşük emekli maaşı asgari ücret olmalı, 17 gün kaldı...

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