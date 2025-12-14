AK Parti Karesi'den mahalle buluşması

Ak Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir ile AK Parti Karesi İlçe Başkanı Hakan Aka, 2. Sakarya Mahallesi'nde düzenlenen mahalle buluşmasında vatandaşlarla bir araya geldi.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen programda mahalle sakinleriyle sohbet eden AK Parti heyeti, vatandaşların talep ve önerilerini dinleyerek istişarelerde bulundu. Gönül gönüle yapılan buluşmada, birlik ve beraberlik vurgusu ön plana çıktı.

Program kapsamında köfte mangalı yapan İl Başkanı Mehmet Aydemir ve İlçe Başkanı Hakan Aka, vatandaşlarla birlikte vakit geçirerek mahalle buluşmalarının sadece bir ziyaret değil, güçlü bir gönül bağı olduğuna dikkat çekti.

AK Parti Karesi İlçe Başkanlığı yetkilileri, mahalle buluşmalarının artarak devam edeceğini ifade etti. - BALIKESİR