AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç Çıldır'a ziyarette bulundu

AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç Çıldır'a ziyarette bir dizi ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç ve AK Parti İl Başkanı Ersin Yılmaz beraberindeki ekiple birlikte Çıldır'a gelerek vatandaşlarla buluştu ve esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Kaan Koç ve beraberindeki ekibi Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, AK Parti Çıldır İlçe Başkanı Yusuf Yılmaz, AK Parti Çıldır İl Genel Meclis üyesi Gürbüz Arpaçay ve çok sayıda partili karşıladı.

Koç ilk önce Çıldır AK Parti İlçe binasında partilerle buluştu. Burada partilere seslenen vekil Koç "Sizlerin teveccüh ile vekil seçildiğimiz günden bugüne kadar sizlerin isteklerine ve Çıldır'ımızın eksikliklerine gücüm yettiği kadar yetişmeye çalıştım. Bundan sonrada bu yönde çalışmaya devam edeceğim. Bu kutsal göreve talip olup, sizlerin kapısını çaldığımızda bir takım sözler vererek emanetinize talip olmuştum. Sizlerde bu kıymetli emaneti şahsıma layık gördünüz. Bizde seçildiğimiz günden itibaren partimizin desteği ve İl Başkanlığımızla yürüttüğümüz koordineli çalışmalar ile isteklerinize yetişmeye çalıştım. Burada bizden talepleri olan muhtarlarımız var. Hemen hepsinin köyleri için yapmış oldukları talepleri yerine getirdik. Eksiğimiz varsa da bundan sonrada tamamlamaya çalışacağız. Bizler bu yörenin insanıyız. Biz seçildik bu iş bitti demeyeceğiz. Gerek benim gerekse il ve ilçe başkanlarımın telefonları 24 saat açık. Her zaman bizlere ulaşabilirsiniz. El ele vererek ilimizi ve ilçelerimizi vatandaşlarımız için daha yaşanır bir hale getireceğiz" dedi.

AK Parti İlçe binasında gerçekleştirmiş olduğu toplantının ardından esnafı dolaşan vekil Kaan Koç ve beraberindeki ekip esnafın sorunlarını dinleyerek notlar aldılar. Vekil Kaan Koç ve beraberindeki ekip esnaf ziyaretinin ardından Çıldır'dan ayrıldılar. - ARDAHAN