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AK Parti Ardahan İl Teşkilatı'nda Bayramlaşma Programı Düzenlendi

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Ak Parti Ardahan İl Teşkilatı'nda Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Ak Parti Ardahan İl Başkanlığında Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Bayramlaşma programına AK Parti İl Başkanı Ersin Yılmaz, AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, il ve ilçe teşkilatları ve partililer katıldı.

Ak Parti Milletvekili Koç, herkesin bayramını tebrik ederek, "Bizim en büyük gücümüz birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimizdir. AK Parti teşkilatları; sevgi, birlik ve kardeşlik duygularının en yoğun yaşandığı, samimiyet ve fedakarlığın zirve yaptığı yerlerdir. İl Başkanlığımızda düzenlediğimiz bayramlaşma programında teşkilat mensubu arkadaşlarımız ve partililerimizle bir araya gelerek, bayramlaştık, gönül buluşması gerçekleştirdik. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Ramazan Bayramımız mübarek olsun" dedi.

Programda parti yöneticileri, partililerle sohbet ederek, fotoğraf çektirdi. - ARDAHAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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