AK Parti Ardahan İl Başkanı Aydın, basınla buluştu

AK Parti Ardahan İl Başkanı Hakan Aydın, basın mensupları ile kahvaltı buluştu.

Ak Parti Ardahan İl Başkanlığı tarafından düzenlenen basın toplantısında, 2025 yılı üye çalışmaları değerlendirildi. Başkan Aydın toplantıda yaptığı konuşmada, ikinci kez il başkanlığı görevine 2025 Ocak ayı itibarıyla başladıklarını söyleyerek, göreve geldikleri günden bu yana teşkilatın tüm kademeleriyle sahada olduklarını ve sağlık sorunları nedeniyle bir süre basınla bir araya gelmenin geciktiğini söyledi.

Başkan Aydın, konuşmasında AK Parti teşkilatlarının Ardahan'da vatandaşın her anında yanında olduğunu ifade ederek, "İyi gününde de kötü gününde de vatandaşımızın yanındayız. Ardahan'da sahada olan, dert dinleyen, sorunlara çözüm üreten tek teşkilat AK Parti teşkilatlarıdır" dedi.

Üye çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Aydın, Ardahan için belirlenen 2 bin 400 kişilik hedefin aşıldığını belirterek, "Çok şükür 2 bin 407 yeni üye yaparak yüzde 100 başarı elde ettik. Ardahan'da üye sayımız 14 bin 450'ye ulaştı. Yeni üye sayısında en yüksek başarı oranı Damal ilçesinde yaşandı. Hanak ilçesinde ise hedefin gerisinde kalındı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "batıda ne varsa doğuda da o var" sözünü hatırlatan Aydın, "Bu sözden de yola çıkarak Cumhurbaşkanımız gibi, milletin derdiyle dertlenen bir partiyiz. O yüzden de bizler üye sayısında rekor kırıyoruz. O yüzden de üyede istenilen hedefe ulaşıyoruz. Hanak ilçemizdeki doğalgazı dertlenen bir partiyiz. O nedenle Hanak'ı doğalgaza kavuşturduk. Çünük bizim bir derdimiz var, derdimiz vatandaşımıza hizmet etmek. Cumhurbaşkanımız gibi, gece gündüz demeden uyku uyumadan yola devam diyoruz" dedi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
