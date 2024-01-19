AK Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü Çiçeklerle Karşılandı

Ak Parti'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı açıklanan Hakan Tütüncü, kentte partililerce çiçeklerle karşılandı.

Ankara'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimi için Antalya'dan aday gösterilen Tütüncü'yü karşılamak için partililer ve vatandaşlar İl Başkanlığı önünde toplandı.

Partililerce çiçek takdim edilen Tütüncü, yaptığı konuşmada güzel bir heyecanla "Bismillah" diyerek kutlu bir yola çıktıklarını söyleyerek, siyasi hayatı boyunca biriktirdiği güzel hatıralara yenisini eklemek istediklerini belirtti.

Büyükşehirde ve 19 ilçede zaferle çıkacaklarını dile getiren Tütüncü, "Bu zaferi, makamların, mevkilerin bizlere sağladığı güçle milletimize daha çok hizmet etmek için istiyoruz. Bu şehrin çok imkanları ehil kadroların elinde hizmete dönüşsün istiyoruz. Bunun için azimle, gayretle çalışacağız. Gerçek belediyecilik AK Parti'nin işidir." diye konuştu.

Seçim sürecinde sadece projeleri konuşacaklarını, hiç kimseye kem söz söylemeyeceklerini aktaran Tütüncü, seçim sonunda da 5 yıl boyunca halkın sofrasında, gönlünde olacaklarını kaydetti.

"5 yıldır Antalya'da hizmet yok"

NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu da Tütüncü'nün partinin ilk kurulduğu günden itibaren çalışkanlığıyla, başarısıyla ön plana çıktığını söyledi.

Kepez ilçesinin çehresinin Tütüncü'nün sayesinde değiştiğini dile getiren Çavuşoğlu, "5 yıldır Antalya'da hizmet var mı, maalesef yok. Bizim insanlarla derdimiz yok, Muhittin Böcek ile derdimiz yok, şahıslarla ilgilenmiyoruz ama bir gerçek var ki Antalya hizmet konusunda çok geride kaldı. Bizden ne istedilerse de verdik, 'Hükümet desteğini alamadık' diyemezler." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı'nın Antalya'da zafere ulaşacağını bildirdi.

AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin de 31 Mart'ta Antalya'da tarih yazacaklarını kaydetti.

Programa, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, Tuba Vural Çokal, Atay Uslu ve İbrahim Ethem Taş da katıldı.