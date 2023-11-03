AK Parti Ankara İl Başkanı: Yavaş, sadece bir mahalleye kreş yapabildi

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın her mahalleye bir kreş yapacağı vaadini eleştirdi. Özcan, Yavaş'ın 4,5 yıllık süre zarfında sadece bir mahalleye kreş yapabildiğini belirtti ve AK Parti'li belediyelerin yaptığı kreşleri örnek gösterdi.

Ak Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın her mahalleye bir kreş yapacağı vaadine ilişkin, "Aradan geçen 4,5 yıllık süre zarfı içerisinde Yavaş, 1425 mahalleden sadece bir tanesine sıfırdan kreş yapabildi." ifadesini kullandı.

Özcan, yaptığı yazılı açıklamada, ABB Başkanı Yavaş'ın 4 Şubat 2019'da Ankara'daki her mahalleye bir kreş yapacağı vaadinde bulunduğunu kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Ankara'daki 25 ilçede toplam 1425 mahalle bulunduğunu belirten Özcan, "Aradan geçen 4,5 yıllık süre zarfı içerisinde Yavaş, 1425 mahalleden sadece bir tanesine sıfırdan kreş yapabildi." ifadesini kullandı.

Yavaş'ın katıldığı programlarda kendi döneminden önce yapılan kreşleri de sahiplenerek açılışı yapılan kreş sayısının 19 olduğunu belirttiğini ileri süren Özcan, ABB'ye ait diğer kreşlerin de tabelasının değiştirilerek "çocuk kulübü" olarak adlandırıp, denetlemelerden kaçmanın hedeflendiğini iddia etti.

Ak Parti'li belediyelerin çalışmalarına ilişkin bilgi veren Özcan, şunları kaydetti:

"Yavaş'ın 58 milyarlık devasa bütçesine ve vaatlerine karşılık olarak Ankara'nın AK Parti'li ilçe belediyeleri Yavaş'ın yapmadığı kreşleri yaptı. 4,5 yılda Sincan Belediyesi 1,3 milyar lira bütçesi ile 5 tane sıfırdan kreş yaptı. 750 milyon lira bütçeye sahip Keçiören Belediyesi 3 tane kreş yaptı. 1 milyar 193 milyon lira bütçesi ile Mamak Belediyesi 2 kreş inşa etti. 959 milyon lira bütçeli Altındağ ve 160 milyon bütçeye sahip Kahramankazan belediyeleri de birer tane kreş inşa etti."