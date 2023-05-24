AK Parti Amasya milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez mazbata aldı

28. dönem milletvekili genel seçiminde AK Parti'den Amasya milletvekili seçilen Haluk İpek ve Hasan Çilez mazbata aldı.

Amasya Adliyesi'nde İl Seçim Kurulu Başkanı İsmail Metin'in elinden mazbatasını alan Haluk İpek ve Hasan Çilez, Amasya'yı TBMM'de ikinci defa temsil edecek olmanın sevincini yaşadı.

Seçimlerin güzel bir ortamda geçtiğini belirten İpek, "Demokrasi kurallarına uygun, güzel bir seçim geçirdik. Milletimizin teveccühüyle ikinci kez Amasya milletvekili oldum. Amasya'ya yeniden hizmet etmek için mazbatamızı alıyoruz" dedi. Çilez ise, "Bu şerefli, onurlu görev bizlere nasip oldu. Bize bu görevi layık gören tüm Amasyalı hemşerilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

AK Parti Amasya İl Başkanı Ekrem Toto ve Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk'ün de aralarında olduğu partililer İpek ile Çilez'i kutladı. - AMASYA