AK Parti Alaplı İlçe Yönetim Kurulu Belli Oldu
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde AK Parti'nin yeni ilçe yönetim kurulu belirlendi. Yönetim kurulu üyeleri Faruk Yolaç ve Uğur Uyan tarafından açıklandı. İlçe Başkanı Altan Güngör ile birlikte 23 kişi yönetim kurulunda yer aldı. Kadın kolları başkanı Berrin Çalışkan ve gençlik kolları başkanı Tunahan Aldırmaz görevlerine devam edecek.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde AK Parti'nin yeni ilçe yönetim kurulu belli oldu.
Yönetim kurulu üyeleri Faruk Yolaç ve Uğur Uyan tarafından açıklanan yönetim kurulu listesinde, İlçe Başkanı Altan Güngör ile birlikte 23 kişi yer aldı.
Yönetim kurulu; Yolaç, Uyan, Özdemir Aslan, Hatice Erçal, Fatih Kaya, İsmail Demircan, Emrullah Sezgin, Emine Sezer, Şükrü Akman, İrem Karakaya Çam, Mustafa Yazkurt, Tarık Şen, Zafer Alper, Merve Kahraman, Gökhan Gülsoy, Furkan Çalışkan, Sacit Korkmaz, Yıldır Ulukaya, Zekeriya Uçar, Mehmet Şen, Eyüp Buldun ve Celal Köymen'den oluştu.
Berrin Çalışkan'ın kadın kolları başkanı, Tunahan Aldırmaz'ın da gençlik kolları başkanı olarak görevlerine devam edeceği bildirildi.