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AK Parti Alaplı İlçe Yönetim Kurulu Belli Oldu

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde AK Parti'nin yeni ilçe yönetim kurulu belirlendi. Yönetim kurulu üyeleri Faruk Yolaç ve Uğur Uyan tarafından açıklandı. İlçe Başkanı Altan Güngör ile birlikte 23 kişi yönetim kurulunda yer aldı. Kadın kolları başkanı Berrin Çalışkan ve gençlik kolları başkanı Tunahan Aldırmaz görevlerine devam edecek.