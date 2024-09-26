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AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci'nin Taşlıçay ve Diyadin Ziyaretleri

AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci'nin Taşlıçay ve Diyadin Ziyaretleri
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AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, Ağrı'nın Taşlıçay ve Diyadin ilçelerinde bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Ak Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, Ağrı'nın Taşlıçay ve Diyadin ilçelerinde bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Ak Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, önceki dönem AK Parti Ağrı Milletvekili Mehmet Kerim Yıldız'ın vefat eden amcasının kızı Lamia Yıldız'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Kilerci, "Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.

AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret eden Kilerci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle göreve getirilen AK Parti Taşlıçay İlçe Başkanı Ümit Deniz'e hayırlı olsun dileklerini iletti. Kilerci, "Kıymetli başkanımıza yeni görevinde başarılar diliyor, görevi devreden Alican Çapar başkanımıza bugüne kadar göstermiş olduğu gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

İlçede esnafı ziyaret eden ve vatandaşlarla bir araya gelen Kilerci, esnafa hayırlı kazançlar dileyerek sohbet etti. Ayrıca, ilçede yaşayan Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Kaya'nın abisi Bekir Kaya ve ailesini de ziyaret eden Kilerci, şehit ailesiyle bir süre sohbet etti. Daha sonra AK Parti Diyadin İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Kilerci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensipleriyle ilçe başkanlığı görevine atanan Naci Kaya'ya hayırlı olsun dileklerini iletti. Kilerci, "Kıymetli başkanımıza yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ediyor, görevi devreden Orhan Özden başkanımıza bugüne kadar göstermiş olduğu özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ziyaretlerinin ardından Diyadin Kaymakamı Mustafa Karali ile bir araya gelen Kilerci, ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı ve Kaymakam Karali'ye nazik ev sahipliğinden dolayı teşekkür ederek, görevinde başarılar diledi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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