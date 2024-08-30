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AK Parti Ağrı Milletvekili Kilerci: "Ağrı'ya 177 hekim kadrosu tahsis edildi"

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AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, Ağrı il genelinde 35 uzman hekim ve 142 pratisyen hekim olmak üzere toplam 177 hekim kadrosunun tahsis edildiğini duyurdu. Kilerci, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Memişoğlu'na teşekkür etti.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, il genelinde 35 uzman hekim ve 142 pratisyen hekim olmak üzere toplam 177 hekim kadrosunun tahsis edildiğini duyurdu.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanlığımız tarafından 118. Dönem 'Devlet Hizmet Yükümlülüğü' kapsamında Ağrı merkez ve ilçelerimizde görevlendirilmek üzere; 35 uzman hekim ve 142 pratisyen hekim olmak üzere toplam 177 hekim kadrosu tahsis edilmiştir. Serhat şehrimiz Ağrı'mızın sağlık ordusu güçleniyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyor, memleketimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Ruken Kilerci Milletvekili AK Parti Politika Haberler

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