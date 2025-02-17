Selçuk Üniversitesi'nde silahlı saldırı! Dekan yardımcısı vuruldu

Üniversitede silahlı saldırı! Dekan yardımcısı vuruldu
İsrail saldırısında Hamas komutanı Muhammed Şahin hayatını kaybetti

Zamanlama manidar! İsrail'den Orta Doğu'yu karıştıracak suikast
İmamoğlu'ndan Lütfü Savaş'a yaylım ateşi: Hiçbir sözünü muhatap almam

CHP'den ihraç edilen ismi kameralar önünde topa tuttu
DEM Partili Tatvan Belediye Başkanı gözaltına alındı

İlk hamlesi resmi indirmek olmuştu! Belediye başkanı gözaltına alındı

AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi

AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız, 8. Olağan Büyük Kongre öncesi basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelerek, Ağrı'da yapılan çalışmalar ve kongre hazırlıkları hakkında bilgi verdi.

Ak Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız, 8. Olağan Büyük Kongre öncesinde, kentte görev yapan basın mensuplarıyla kahvaltı programında bir araya geldi. Kahvaltıya, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Aldemir, Kadın Kolları Başkanı Zeynep Eldem, Gençlik Kolları Başkanı Halil İbrahim Selçuk ve Tanıtım ve Medya Başkanı Ömer Faruk Atalay da katıldı.

Toplantıda, Başkan Yıldız, göreve geldiği günden itibaren Ağrı'da gerçekleştirilen çalışmalar hakkında basın mensuplarına bilgi vererek, şehrin gelişimi için atılan adımları değerlendirdi. Ayrıca, yaklaşan 8. Olağan Büyük Kongre ile ilgili detaylar paylaşılarak, kongrenin önemine değinildi ve teşkilatın bu süreçteki hazırlıkları hakkında konuşmalar yapıldı.

Katılımcıların soru ve görüşlerini dinleyen Başkan Yıldız, AK Parti'nin Ağrı'daki hedefleri doğrultusunda bundan sonra yapılacak çalışmalar hakkında da bilgilendirme yaptı. Program sonunda, basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çekilerek, dostane bir atmosferde sonlandırıldı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

Hükümeti bile korku sardı! Real Madrid ligden çekiliyor
img

İki çocuk annesi, gittiği meyhane önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
img

Geçim sıkıntısı yaşayan çiftin tartışması programa damga vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir dönem saçını sarıya boyatan Meral Akşener'in son hali

Bu görüntüsünden eser yok! İşte Meral Akşener'in son hali
Özcan Deniz'den kötü haber! Eşi Samar Dadgar'ın paylaşımı endişelendirdi

Özcan Deniz'den kötü haber! Eşi Samar Dadgar paylaştı
Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler

Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler
Sevgililer Günü'nde eşine sürpriz yapmak isteyen adam, gördüğü tepki karşısına şoke oldu

Eşine sürpriz yapmak isteyen adam, gördüğü tepki karşısına şoke oldu
Hükümeti bile korku sardı! Real Madrid ligden komple çekilebilir

Hükümeti bile korku sardı! Real Madrid ligden çekiliyor
Ankara'da korkutan deprem

Ankara'da korkutan deprem

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.