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AK Parti Adıyaman İl Başkanı Çadır, muhtarlarla ihtiyaçları istişare etti

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AK Parti Adıyaman İl Başkanı Çadır, muhtarlarla ihtiyaçları istişare etti
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AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, Adıyaman Merkez ve Köy Muhtarları Derneği'ne ziyarette bulundu. Ziyarette mahalle ve köylerin ihtiyaçları, talepleri ve çözüm önerileri muhtarlarla istişare edildi; Çadır, ihtiyaçları doğrudan muhtarlardan dinlemenin önemine dikkat çekti.

Ak Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, Adıyaman Merkez ve Köy Muhtarları Derneği'ni ziyaret etti.

Ziyarette mahalle ve köylerin ihtiyaçları, muhtarların talepleri ve yerel sorunlara yönelik çözüm önerileri ele alındı. Başkan Çadır, muhtarlarla karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak bölgenin ihtiyaçları hakkında istişarelerde bulundu. Muhtarlarla bir araya gelen Başkan Çadır'a, milletvekilleri de eşlik etti.

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, mahalle ve köylerin ihtiyaçlarını doğrudan muhtarlardan dinlemenin önemine dikkat çekti.

Çadır, "Adıyaman Merkez ve Köy Muhtarları Derneği'ni ziyaret ederek Dernek Başkanı Hüseyin Göçer ve kıymetli muhtarlarımızla bir araya geldik. Mahalle ve köylerimizin ihtiyaçlarını, taleplerini ve çözüm önerilerini istişare ettik. Misafirperverlikleri ve samimi sohbetleri için Dernek Başkanımız Hüseyin Göçer'e ve tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Dernek Başkanı Hüseyin Göçer ve muhtarlar ise Başkan Çadır'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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