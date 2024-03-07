AK Parti Adayı Bucak, iktidarın sağladığı kolaylığı anlattı: Valiyi arıyorum, her şey 5 dakikada

Ak Parti'nin Şanlıurfa Siverek Belediye Başkan Adayı Ali Murat Bucak, vatandaşlarla bir sohbeti sırasında hükümetin sağladığı kolaylığı dikkat çeken ifadelerle anlattı. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ ile olan diyaloğunu örnek veren Bucak, "Hiç bilmiyorduk, vali var, kaymakam var… Şimdi arıyorum valiyi her şey 5 dakikada… Öyle güzel, öyle güzel…" ifadelerini kullandı.

"BEKİR BOZDAĞ SEN BAŞLA GERİSİNİ BİZ HALLEDERİZ DEDİ"

Siverek'te 2 dönem Demokrat Parti'den belediye başkanlığı yapan ve 2015'teki genel seçimlerde CHP'den Şanlıurfa milletvekili adayı olan Bucak aşiretine mensup Ali Murat Bucak, vatandaşlarla bir araya geldiği bir toplantıdaki konuşması sırasında hükümetin kendisine sağladığı kolaylıklardan bahsederken TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ ile olan diyaloğunu anlattı. Görüntüleri ortaya çıkan konuşmada Bucak şu ifadeleri kullandı:

"Binanın yerini nerede yapacağım? Karayollarında. Karayollarının içinde. Onu da Bekir Bozdağ'a dedim. Dedim 'Yalnız, resmi yetiştiremeyiz. Arsa tahsili.' dedi, 'Bir şey olmaz, sen başlarsan biz gerisini hallederiz.' Yahu iktidar ne kadar güzel bir şey. Yahu biz 10 sene muhalefet, 10 sene ana muhalefet… Hiç bilmiyorduk, vali var kaymakam var… Şimdi arıyorum valiyi her şey 5 dakikada… Öyle güzel öyle güzel…"