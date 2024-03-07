Üye Girişi
Haberler

AK Parti Adayı Bucak, iktidarın sağladığı kolaylığı anlattı: Valiyi arıyorum, her şey 5 dakikada

Geniş Video İzle
Güncelleme:

AK Parti Siverek Belediye Başkan Adayı Ali Murat Bucak, vatandaşlarla sohbeti sırasında hükümetin kendisine sunduğu kolaylıkları örnek verirken TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ ile olan konuşmasını anlattı. Bucak, bir araziye yapacağı bina için Bozdağ'ın kendisine "Sen başlarsan biz gerisini hallederiz." dediğini öne sürerek "Şimdi arıyorum valiyi her şey 5 dakikada… Öyle güzel, öyle güzel." dedi.

Ak Parti'nin Şanlıurfa Siverek Belediye Başkan Adayı Ali Murat Bucak, vatandaşlarla bir sohbeti sırasında hükümetin sağladığı kolaylığı dikkat çeken ifadelerle anlattı. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ ile olan diyaloğunu örnek veren Bucak, "Hiç bilmiyorduk, vali var, kaymakam var… Şimdi arıyorum valiyi her şey 5 dakikada… Öyle güzel, öyle güzel…" ifadelerini kullandı.

"BEKİR BOZDAĞ SEN BAŞLA GERİSİNİ BİZ HALLEDERİZ DEDİ"

Siverek'te 2 dönem Demokrat Parti'den belediye başkanlığı yapan ve 2015'teki genel seçimlerde CHP'den Şanlıurfa milletvekili adayı olan Bucak aşiretine mensup Ali Murat Bucak, vatandaşlarla bir araya geldiği bir toplantıdaki konuşması sırasında hükümetin kendisine sağladığı kolaylıklardan bahsederken TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ ile olan diyaloğunu anlattı. Görüntüleri ortaya çıkan konuşmada Bucak şu ifadeleri kullandı:

"Binanın yerini nerede yapacağım? Karayollarında. Karayollarının içinde. Onu da Bekir Bozdağ'a dedim. Dedim 'Yalnız, resmi yetiştiremeyiz. Arsa tahsili.' dedi, 'Bir şey olmaz, sen başlarsan biz gerisini hallederiz.' Yahu iktidar ne kadar güzel bir şey. Yahu biz 10 sene muhalefet, 10 sene ana muhalefet… Hiç bilmiyorduk, vali var kaymakam var… Şimdi arıyorum valiyi her şey 5 dakikada… Öyle güzel öyle güzel…"

Haberler.com / Salih Söğüt - Politika

Ali Murat Bucak Bekir Bozdağ AK Parti Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Gümüş Saime Bucaklıoğlu kimdir? AK Parti İzmir- Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı Gümüş Saime Bucaklıoğlu kaç yaşında, nereli? Arif Demirkan kimdir? Cumhur İttifakı İzmir Tire Belediye Başkan Adayı Arif Demirkan kaç yaşında, nereli? Cevdet Çayır kimdir? AK Parti İzmir- Bornova Belediye Başkan adayı Cevdet Çayır kaç yaşında, nereli? Esat Tanık kimdir? Cumhur İttifakı İzmir Çeşme Belediye Başkan Adayı Esat Tanık kaç yaşında, nereli? TRENDYOL SÜPER LİG'de fikstür belli oldu mu? Bugün hangi maçlar var? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray maçı ne zaman? Hangi gün, saat kaçta? Taner Acar kimdir? Cumhur İttifakı İzmir Foça Belediye Başkan Adayı Taner Acar kaç yaşında, nereli? Sadık Doğruer kimdir? AK Parti İzmir- Bergama Belediye Başkan adayı Sadık Doğruer kaç yaşında, nereli? Levent Çağlancı kimdir? MHP Ankara Polatlı Belediye Başkan Adayı Levent Çağlancı kaç yaşında, nereli? Bilal Kırkpınar kimdir? AK Parti Bayraklı Belediye Başkan adayı Bilal Kırkpınar kaç yaşında, nereli? DEM Parti Adıyaman Besni Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adıyaman Besni adayı Musafa Suvar ve Güler Sağ kimdir? Uğur Demirezen kimdir? AK Parti İzmir- Bayındır Belediye Başkan adayı Uğur Demirezen kaç yaşında, nereli? Erdal Dal kimdir? MHP Ankara Kalecik Belediye Başkan Adayı Erdal Dal kaç yaşında, nereli? Erol Eroğlu kimdir? AK Parti İzmir- Balçova Belediye Başkan adayı Erol Eroğlu kaç yaşında, nereli? Serkan Acar Kimdir? AK Parti İzmir- Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar kaç yaşında, nereli? Enver Demirel kimdir? MHP Ankara Etimesgut Belediye Başkan Adayı Enver Demirel kaç yaşında, nereli?
500

Yorumlar (2)

Mehmet Varol:

yanmışız haberimiz yok babao

23
1
yanıtYanıtla
Gelir Geçer Her şey:

İkinci tek parti dönemi

1
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title