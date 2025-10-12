Haberler

AK Parti Adana İl Başkanı'ndan Çevre Koruma Vurgusu

AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda çevre koruma ve birlik vurgusu yaparak, 'İnançla, birlik içinde çalışarak çevremizi koruyacağız' dedi.

Dağlı, AK Parti Adana İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. Dağlı, teşkilatın her kademesinde birlik ruhunun korunmasının, AK Parti'nin hizmet anlayışının temelini oluşturduğunu vurguladı. Dağlı, teşkilatın gücünün samimiyet ve dayanışmadan geldiğini belirterek, "İnançla, birlik içinde çalışarak hem çevremizi koruyacak hem de Türkiye Yüzyılı vizyonunu daha yeşil, daha güçlü bir gelecekle buluşturacağız" diye konuştu. Toplantıda teşkilat çalışmaları, saha faaliyetleri ve yeni dönem hedefleri ele alındı. Programa, teşkilat mensuplarının yanı sıra AK Parti Çevre, Şehircilik ve Kültür Başkan Yardımcısı Fevzi Aydın da katıldı. Aydın, toplantı öncesi "81 İl Yeşil Dönüşüm ve İklim Farkındalığı Programı" kapsamında bir sunum gerçekleştirdi.

Sunumda çevre bilincinin artırılması, sürdürülebilir şehircilik uygulamalarının yaygınlaştırılması ve yeşil dönüşüm sürecinde teşkilatların üstleneceği roller değerlendirildi.

Toplantı, teşkilat mensuplarının görüş ve önerilerinin alınmasıyla sona erdi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
