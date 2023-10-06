"AK Parti 22 Yaşında Paneli" Ankara'da düzenlendi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "1982 Anayasası'nda çok değişiklik yaptık ve bu değişikliklerden sonra dahi gerçekten birbiriyle uyumsuz olan bazı hususlar ortaya çıkıyor.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "1982 Anayasası'nda çok değişiklik yaptık ve bu değişikliklerden sonra dahi gerçekten birbiriyle uyumsuz olan bazı hususlar ortaya çıkıyor. Bu konuda da hiçbir bir dikte durumu olmadan, 'Siyasi partilere gelin, konuşalım, tartışalım ve Türkiye Yüzyılı'nı, Türkiye Anayasası ile taçlandıralım.' diyoruz." ifadesini kullandı.

Dağ, Mamak Musiki Muallim Mektebi'nde düzenlenen "Ak Parti 22 Yaşında" panelinde konuştu.

Ak Parti'nin 22. yılını Ağustos'ta kutladıklarını anımsatan Dağ, parti açısından uzun bir dönemin geride bırakıldığını ve bu sürecin konuşulması gerektiğini belirtti.

Dağ, 22 yılı kapsayan zaman diliminde AK Parti'nin muazzam bir başarı öyküsünü geride bıraktığını ve partisinin yaptıklarıyla milletin partisi haline geldiğini söyledi.

Dağ, şöyle devam etti:

"Sonuç olarak milletin olumsuzlukla ittifak yapacak hali yok. Geride kalan 18 seçim var ve bu seçimler bir şey gösteriyor. Siyasi partilerin karnesi seçimlerdir. Bu seçimleri pekiyiyle geçmiş bir lider Recep Tayyip Erdoğan ve partisi var."

Kurulduğu günden bu yana AK Parti'nin bir hizmet partisi olduğunu vurgulayan Dağ, "1982 Anayasası'nda çok değişiklik yaptık ve bu değişikliklerden sonra dahi gerçekten birbiriyle uyumsuz olan bazı hususlar ortaya çıkıyor. Bu konuda da hiçbir bir dikte durumu olmadan, 'Siyasi partilere gelin, konuşalım, tartışalım ve Türkiye Yüzyılı'nı, Türkiye Anayasası ile taçlandıralım.' diyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Seçimlerdeki başarılarının tarihe not düşülmesi gerektiğini kaydeden Dağ, "Yaptığımız işlerde hep bir bahane bulmaya hazırlar. Hep bir bahane buldular. Ama ortada özellikle seçimden sonra herkes aynı şeyi söylemeye başladı muazzam bir başarı var." diye konuştu.

Panel, diğer konuşmacıların sunumlarıyla devam etti.