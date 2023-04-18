AK Parti 2'nci Bölge Milletvekili Adayı Altunay Kağıthane'de vatandaşlarla bir araya geldi

Ak Parti İstanbul 2'nci Bölge Milletvekili Adayı Cahit Altunay öğle namazının ardından Kağıthane Harmantepe Mahallesi'nde seçmenler ile bir araya geldi.

Harmantepe Mahallesi Muhtarlığı ve Harmantepe Spor Kulübüne ziyarette bulunan Altunay, genç sporcularla da sohbet etti. Mahalledeki iş yerlerine tek tek ziyarette eden Altunay, "İnşallah büyük hedeflere ve ulvi gayelere ulaşmak istiyoruz" dedi.

"ÜLKEMİZ DIŞARIDAN DA TAKDİR EDİLEBİLECEK ŞEKİLDE BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR"

Cahit Altunay, "9 Nisan günü listelerin açıklaması ile birlikte adaylarımızla beraber araziye çıktık. Esnaf ziyaretleri, ev ziyaretleri, çeşitli muhtarlıklarla beraber tüm ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vatandaşımıza ulaşmak onlarla hasbihal etmek hatır sormak çok güzel bir duygu. Bir kere daha sevdalarını tazeleme isteğinde bulunmak bizim için çok önemli. Vatandaşımızda artık her şeyi net olarak görüyor ve kendi kararını vermiş. İnşallah büyük hedeflere ve ulvi gayelere ulaşmak istiyoruz. Recep Tayyip Erdoğan'ın ufku, projeleri savunma sanayinden, sondaj gemilerimize, bugün sergilenen uçak gemimize kadar ülkemiz kalkınıyor. Her ilimize bugün yapılan yollardan, tünellere, havalimanlarından diğer tüm araç gereçlere kadar her şey mevcut. Ülkemiz dışarıdan da takdir edilebilecek şekilde büyümeye devam ediyor. Vatandaşımız bunun farkında. Yaptığımız tüm ziyaretlerde bize olan güvenlerini hep tazelediler. Biz araziyi çok iyi gördük. Birinci turda çok iyi bir netice alarak Cumhurbaşkanımızı tekrardan Ankara'ya yolcu edeceğiz" dedi.

Mahalledeki esnaflardan Ünal Baydilli ise "Seçimlere 25 gün kadar bir süre var. İnşallah hayırlısı olur. Milletvekili adayı Cahit Bey ofisimize uğradı orada bir toplantı geçekleştirdik, sohbet ettik. Her şeyin hayırlısını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.