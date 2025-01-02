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"AK Parti'den hiç kopmadım" diyen Ahmet Davutoğlu'ndan yeni açıklama

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz haftalarda 'ruh bakımından' AK Parti'den hiç kopmadığını söylemişti. Neden AK Parti'ye dönme sinyali verdiği ile ilgili konuşan Davutoğlu, "Ben sizden kopmadım. Parti ilkelerinden koptum. Bu AK Parti'ye geçme mesajı değil, partiye destek verenlere destek mesajıdır." ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz haftalarda Konya'da bir otelde düzenlediği basın toplantısında ruh bakımından Ak Parti'den hiç kopmadığını söylemiş, sözleri siyaset gündemine oturmuştu.

'AK Part'den hiç kopmadım' diyen Ahmet Davutoğlu'ndan yeni açıklama

GELECEK-SAADET GRUBU DÜŞTÜ

Davutoğlu'nun sözlerinin ardından Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı, Gelecek Partisi'nden istifa etmiş ve Gelecek-Saadet Partisi grubu, vekil sayısının 19'a gerilemesi nedeniyle düşmüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısının ardından Gelecek Partisi'nden istifa edip Ak Parti'ye üye olan Milletvekili Nedim Yamalı'ya parti rozetini takmıştı.

'AK Part'den hiç kopmadım' diyen Ahmet Davutoğlu'ndan yeni açıklama

SÖZLERİNE AÇIKLIK GETİRDİ

Ahmet Davutoğlu, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı. Gündemden düşmeyen neden Ak Parti'ye dönme sinyali verdiği ile ilgili Davutoğlu, sözlerine açıklık getirdi.

"MESAJIM AK PARTİ DESTEKÇİLERİNE"

"Buradaki mesaj AK Parti destekçilerine" diyen Davutoğlu, "Ben sizden kopmadım. Parti ilkelerinden koptum. Bu AK Parti'ye geçme mesajı değil, partiye destek verenlere destek mesajıdır. Buradaki mesaj AK Parti destekçilerinedir." ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Mahmut Ekinci - Politika
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıHAYRETTİN KAYA:

Çevir kazı yanmasın :)

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

ilkesiz siyaset.. Böyle siyasetçilerim ülkeye zerre kadar yararı olmaz

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Haber YorumlarıMehmet Tunçel:

omurgasız

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Haber Yorumlarımehmet istek:

akp ve mhp bir düzenbaz kumpa partisidir, akşener, avutoğlu ve diğeri seçimde kılcdaroğluna kumpas kurdular şimdide akpnin yanaşması oldular, ozamnada söylemiştik bunlar akp nin adamı bilerek ayrıldılar hepsi pladı

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme12
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Haber YorumlarıAslan Yıldız:

abuuuuuuu

Yorum Beğen33
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Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Trol partiler kurduruldu Muhalif kanatta bulunun Hizip çıkarın Seçmene bu muhalefete mi oy vereceğiz algısı oluşturun Hepsi oyun içinde oyun Gençliğe Hitabe yi tekrar tekrar okuyun ve düşünün

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıTamer Çakır:

Size tavsiyem şeref,şerefli insan kelimelerinin sözlükteki karşılığına bakmanızdır .

Yorum Beğen13
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Haber Yorumlarıismail Yasin:

sen bu işin ehli değilsin

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Haber Yorumlarınail karayel:

Tek kişilk omurgasız partilerden hayır gelmez

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Haber YorumlarıMusa Budak:

Bit faresi sen çok tehlikelikelisin. Madem akp'den hic kopmadin sözde akp iktidarının gitmesi için 6'li masa kurdunuz

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