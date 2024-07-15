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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Göktaş: 15 Temmuz'un ruhunu daima diri tutacağız

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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 Temmuz'un ruhunu bu topraklarda her daim diri tutacaklarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki 'Milletin Zaferi'ni nesilden nesile aktaracaklarını bildirdi. Bakan Göktaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, hain FETÖ'nün darbe teşebbüsünü göğsünde durduran kahramanları unutmayacaklarını vurguladı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, 15 Temmuz'un ruhunu bu topraklarda her daim diri tutacaklarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki "Milletin Zaferi"ni nesilden nesile aktaracaklarını bildirdi.

Bakan Göktaş, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Bir hilal uğruna canlarını feda etmekten çekinmeden hain FETÖ'nün darbe teşebbüsünü göğsünde durduran kahramanlarımızı da o karanlık gecenin nasıl aydınlığa döndüğünü de unutmadık, unutmayacağız. 15 Temmuz'un ruhunu bu topraklarda her daim diri tutacak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi liderliğindeki 'Milletin Zaferi'ni nesilden nesile aktaracağız. Demokrasimize ve milli birliğimize kasteden hain darbe girişiminin yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Mahinur Özdemir Göktaş Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz Politika Haberler

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