AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UNHCR arasında iş birliği protokolü uzatıldı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) arasında 2021 yılında imzalanan iş birliği protokolü, 2025 yılına kadar uzatıldı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) arasında 2021 yılında imzalanan, başta göçmenler olmak üzere hedef gruplara (kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelliler, yoksullar) verilen hizmetler konusundaki iş birliği protokolünün 2025 yılına kadar uzatılmasına yönelik ek protokol imzalandı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş, UNHCR Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc ve beraberindeki heyeti bakanlığımızda kabul etti. Görüşmenin ardından bakanlığımız ve UNHCR arasında 2021 yılında imzalanan iş birliği protokolünün 2025 yılına kadar uzatılmasına yönelik ek protokol imzalandı" ifadelerine yer verildi.