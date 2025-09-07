Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Manisa'da Temaslarda Bulundu

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Manisa'daki temasları kapsamında Manisa Valiliği ile AK Parti Manisa İl Başkanlığını da ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bir dizi ziyaret ve toplantılara katılmak üzere cumartesi günü Manisa'ya gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Manisa Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Manisa Valiliği ziyaretinde Vali Vahdettin Özkan tarafından karşılanan Bakan Göktaş'a AK Parti Genel Başkan Vekili Yardımcısı Doç. Dr. Ayşe Nevin Sert, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, AK Parti Manisa Milletvekilleri Tamer Akkal, Murat Baybatur, AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut ve bakanlık bürokratları eşlik etti.

Bakan Göktaş, Vali Vahdettin Özkan'dan Aile Yılı kapsamında şehirde yürütülen çalışmalar ve vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik hizmetler hakkında bilgi aldı.

Manisa Valiliğinden sonra AK Parti Manisa İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Göktaş burada da partililerle buluştu.

Göktaş, AK Parti Manisa İl Başkanlığında İl Başkanı Süleyman Turgut ve teşkilat üyeleriyle bir araya gelerek, Manisa teşkilatının heyecanı ve samimiyetinin, hizmet yolculuklarını güç kattığını, Şehzadeler şehri Manisa'da, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla daha nice eser ve hizmet kazandırmak için omuz omuza çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. - MANİSA